¡¡ÍèÇ¯¤Î´³»Ù¡Ê¤¨¤È¡Ë¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ÇÏ¤ÎÏÃÂê¤Ç1Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤¿¤¤¡£6·î²¼½Ü¡¢º´²ì¸©Ä»À´»Ô¤Ë¤¢¤ë¶å½£Í£°ì¤ÎÃÏÊý¶¥ÇÏ¡Öº´²ì¶¥ÇÏ¡×¤ò½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè113Ï¢ÇÔ¤·¡ÖÉé¤±ÁÈ¤ÎÀ±¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¥Ï¥ë¥¦¥é¥é¡Ê9·î¤Ë29ºÐ¤Ç»à¤Ì¡Ë¤ÎÁ´ÇÔµÏ¿¤òÈ´¤¤¤¿7ºÐÌÆÇÏ¤Î¥Ñ¥É¥Þ¡¼¥ï¥È¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¤À¡£
¡¡²²ÉÂ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼èºàÃæ¤Ë²¿ÅÙ¤âÉ¡Àè¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤ë¿Í²û¤Ã¤³¤µ¤âÊ»¤»»ý¤Ä°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¡£ÆÃÀ½¤Î²£ÃÇËë¤ä¤¦¤Á¤ï¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î°ì¿Í¤Ï¡ÖÉé¤±¤Æ¤âÁö¤êÂ³¤±¤ë»Ñ¤Ë¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ°úÂà¸å¤Î²º¤ä¤«¤ÊÍ¾À¸¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Î»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤ËÃæ±û¶¥ÇÏ¤ÈÃÏÊý¶¥ÇÏ¤Ç°úÂà¤·¤¿¶¥ÁöÇÏ¤Ï6867Æ¬¡£ÅÐÏ¿Ëõ¾ÃÍýÍ³¤ò¤ß¤ë¤È¡¢7³ä¤Ï¾èÇÏ¤äÈË¿£ÇÏ¤È¤·¤ÆÌ¿¤ò¤Ä¤Ê¤°¤¬¡¢3³ä¤ÏÆÍÁ³»à¤ä¤±¤¬¤Ë¤è¤ë°Â³Ú»à¤ò´Þ¤à¡Ö¤Ø¤¤»à¡×¤È¡¢1Ç¯°Ê¾å½ÐÁö¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Î¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤¬Àê¤á¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿©Æù½èÊ¬¤µ¤ì¤ëÇÏ¤â¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¡ÊJRA¡Ë¤Ê¤É¤Ï24Ç¯¤Ë°úÂà¶¥ÁöÇÏ¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÁÈ¿¥¤òÀßÎ©¤·¤¿¤¬¡¢¸©Æâ¤Ë¤Ï08Ç¯¤«¤é»Ù±ç¤òÂ³¤±¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¹¾ËÌÄ®¤Ç°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡ÖCLUB¡¡RIO¡Ê¥¯¥é¥Ö¡¦¥ê¥ª¡Ë¡×¤ä¡Ö±Ê¾¾±¹¼Ë¡Ê¤¤å¤¦¤·¤ã¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë±Ê¾¾ÎÉÂÀÂåÉ½¡Ê44¡Ë¤À¡£ÎÅÍÜ¤¬É¬Í×¤Ê¸½Ìò¶¥ÁöÇÏ¤òÍÂ¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°úÂà¶¥ÁöÇÏ¤ò°ú¤¼è¤ê¡¢¾èÇÏÂÎ¸³¤ä¿À¼Ò¤Ç¤ÎÎ®ÅÇÏ¡Ê¤ä¤Ö¤µ¤á¡Ë¿À»ö¡¢ÇÏ¤Õ¤óÂÏÈî¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÇÀ¶È¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
¡¡±Ê¾¾ÂåÉ½¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡ÖÇÏ¤¬¿¿¤óÃæ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¿Í¡¢¥â¥Î¡¢·ÐºÑ¤¬½Û´Ä¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡×¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¿Í´Ö¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤ÇÇÏ¤ÎÌò³ä¤È²ÁÃÍ¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï°úÂà¶¥ÁöÇÏ¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢·î1²ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥Ç¡¼¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£·î21Æü¤Î³«ºÅÆü¤Ë¤Ï¡¢¸©Æâ³°¤«¤éÌó20¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÇÏË¼¤ÎÁÝ½ü¤ä±Â¤Î·×ÎÌ¡¢ÇÏ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Ê¤É¤òÂÎ¸³¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Çµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤ëÇÏ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤âÌþ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤«¤éÉÔ»×µÄ¤À¡£½é¤á¤Æ»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦º´²ìÂç1Ç¯¤Î²ÈÅçÁÖ¤µ¤ó¡Ê19¡Ë¤Ï¡ÖÇÏ¤ÎÆÃÀ¤òÃÎ¤ê¡¢ÇÏ¤Î¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿»²²Ã¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Ï60Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÊº¸á¡Ê¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ¡Ë¡£¡Ö¿Í´ÖËü»öºÉ²§¡Ê¤µ¤¤¤ª¤¦¡Ë¤¬ÇÏ¡×¤È¤¤¤¦¸Î»öÀ®¸ì¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Î¹¬ÉÔ¹¬¤ÏÍ½Â¬¤·¤¬¤¿¤¤¡£¥Ñ¥É¥Þ¡¼¥ï¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Éå¤é¤º¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤ËÁ°¤ò¸þ¤¯Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¡ÊÁ°ÅÄ³¨¡Ë
