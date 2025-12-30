Sareee ¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°ÁûÆ°¤Ø¤ÎËÜ²»·ãÇò¡ÖÃÏÊý¤ÇÃæ»ØÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤Ç½÷»Ò½é¤Î´ºÆ®¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿àÂÀÍÛ¿Àá£Ó£á£ò£å£å£å¡Ê£²£¹¡Ë¤¬·ãÆ°¤Î£±Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡££³²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÂè£²²ó¤Ï¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°ÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¤¤ò·ãÇò¤·¤¿¡£
¡ÚÂÀÍÛ¿À¤ÎÆ®Áè»Ë¡Ê£²¡Ë¡Û
¡¡¡½¡½º£Ç¯¤Ï¡ÖËÜÊª¤Î¥×¥í¥ì¥¹¡×È¯¸À¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡Ä
¡¡£Ó£á£ò£å£å£å¡Ê¥¹¥¿¡¼¥À¥àËÜ³Ê»²Àï¤Ç¡Ë¼ëÎ¤¤È¤Î£É£×£Ç£Ð½÷»Ò²¦ºÂÀï¤ÎÁ°¤Ë¡¢È¬¿ÀÍöÆà¤È¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç»î¹çÁ°¡¢È¬¿À¤Ë¡ÖËÜÊª¤ò¶µ¤¨¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¥¶¥ï¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Þ¤Ç¡ÖËÜÊª¤Ã¤Æ²¿¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬£Ó£Î£Ó¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¡½¡½Âç¤¤¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿
¡¡£Ó£á£ò£å£å£å¡¡ËÜÍè¥ê¥ó¥°¤ÏÅÜ¤ê¤È¤«»¦µ¤¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¡£»ä¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÈ¬¿À¤â¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤Îµ¤¹ç¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ò¥ê¥ó¥°¤Ç´¶¤¸¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤¤Áª¼ê¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¥à¥«¤Ä¤¯»×¤¤¤È¤«¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Àï¤¦Á°¤«¤é½Ð¤·¤ÆÍè¤¤¤è¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÅÜ¤ê¤Ã¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡£¤½¤³¤¬¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ë¤Ï°µÅÝÅª¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÁÇÄ¾¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¤½¤³¤«¤é²ñ¾ì¤Ç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤ë¤è¤¦¤Ë
¡¡£Ó£á£ò£å£å£å¡¡£µ¡ú£Ó£Ô£Á£Ò¤Î³«ËëÀï¤Ç¾®ÇÈ¤ÈÀï¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ö¹Ô¤¯¤¾¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ö¥Ö¡¼¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡££±£´Ç¯´ÖÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤Î´Ö°ã¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤¦£±²ó¡Ö¹Ô¤¯¤¾¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤Þ¤¿¡Ö¥Ö¡¼¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤¬¹¶·â¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬µ¯¤³¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ½é¤Ï²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤·¤«¤âÁê¼ê¤Ï£È¡¥£Á¡¥£Ô¡¥£Å¡¥¤Ç°¤¤¥ä¥Ä¤é¤Ê¤Î¤Ë¡£½é¤á¤Æ¤ÎÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½½éÀï¤Ï¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡Ä
¡¡£Ó£á£ò£å£å£å¡¡¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Ë¤â°û¤Þ¤ì¤ÆÉé¤±¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£º£¤À¤«¤é¸À¤¨¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤Î»þ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ê¥á¤Æ¤¿¤é¤ä¤Ð¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾Ç¤ê¤¬°ìµ¤¤ËÍè¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢ÀÞ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Öº£¤Ë¸«¤Æ¤í¤è¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢Á´¤Æ³Ð¸ç¤Î¾å¤Ç¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ã¤Æ¤¤¤¦Âç¤¤¤ÃÄÂÎ¤Ë¾å¤¬¤ê¤Ë¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÝ¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½ÃÏÊýÂç²ñ¤Ç¤â¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤¿
¡¡£Ó£á£ò£å£å£å¡¡ÆÊÌÚ¤ÇÈÞÆî¤È»î¹ç¤·¤¿»þ¤«¤Ê¡£Æþ¾ì¤·¤¿¤é¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÃæ»ØÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¡£Åìµþ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤È¤«¤Ê¤é¤ï¤«¤ë¤±¤É¡¢ÃÏÊý¤Î¥é¥¤¥È¤â¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÃæ»ØÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¡½¡½£±Ç¯¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢´ºÆ®¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿
¡¡£Ó£á£ò£å£å£å¡¡¼«Ê¬¤ÏÈãÈ½¤ò¤¢¤¨¤ÆÍá¤Ó¤è¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÈ¯¸À¤·¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¹¥¤«¤ì¤¿¤¤¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤À¤«¤é¼é¤ë¤â¤Î¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬¤É¤¦¤Ê¤í¤¦¤¬Á´Éô¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¡£»ä¤â¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç»þ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ò¶Ê¤²¤¿¤ê¡¢¼þ¤ê¤ÎÀ¼¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤¿¤é¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿®¤¸¤¿Æ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î·ë²ÌµîÇ¯¤Ï½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¡¢º£Ç¯¤Ï´ºÆ®¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¿Í¤Ï¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤È¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤â¼«Ê¬¤ò¶Ê¤²¤º¤ËÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£