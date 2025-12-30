ÉÍ¸ýµþ»Ò¤Î¶ÚÆù°¦¡¡º£¤âÏÓÎ©¤ÆÉú¤»650²ó¡Ö²áµî¤Î¼«Ê¬¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¸ÞÎØ£²Âç²ñÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÉÍ¸ýµþ»Ò¡Ê£´£·¡Ë¤¬µ¤¤Þ¤Þ¤Ë¸ì¤ëÏ¢ºÜ¡Öµ¤¹ç¤Ç£Ç£Ï¡ª¡×¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ£³²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æµþ»Ò¤Îº£¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£Âè£±²ó¤Ï¶ÚÆù°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¡£
¡ÚÉÍ¸ýµþ»Ò¡¡µ¤¹ç¤Ç£Ç£Ï¡ª¡Û¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¼¡ª¡¡ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ÂÎ¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡»ä¤ÏÀèÆü¡¢ÏÓÎ©¤ÆÉú¤»¤ò£¶£µ£°²ó¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡Á¡£¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¤Î¤«¡¢¤É¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÀÎ¤Î¼«Ê¬¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¤³¤Î´Ö»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï£²£°£°£´Ç¯¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤Îº¢¡£ÏÓÎ©¤ÆÉú¤»¤Ê¤é¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¤ÎÂåÉ½¹ç½É¤ÇÎý½¬¤¬Á´Éô½ª¤ï¤Ã¤Æ¥¯¥¿¥¯¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ë¡¢È¿¤ê¼°ÏÓÎ©¤Æ¤ò£±£°£°²ó¤ä¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡¢¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ËÆý»À¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¡Ö¤â¤¦¤³¤ì°Ê¾å¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢µ²±¤Ç¤¢¤Îº¢¤Î´¶³Ð¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡ÖÀäÂÐÂç¾æÉ×¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¤¢¤Î»þ¡¢¤¢¤Î¤°¤é¤¤¤Ç¤¤¿¤«¤é¡¢º£¤Ç¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¡×¤Ã¤Æ¡¢ÎÏ¤¬¤ï¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤Î¼«Ê¬¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¸½ºßÃÍ¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ÚÆù¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤ªÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â½Å¤¤¤â¤Î¤¬»ý¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Á¡£´À¤â¤«¤¤¤Æ¡¢¤ªÈ©¤ÎÄ´»Ò¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡Á¡£¤¹¤´Ö»þ´Ö¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´Ö¡¢»ä¤Ï¿·´´Àþ¤ÇÂçºå¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤â¤Á¤í¤ó¿·´´Àþ¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¥Ç¥Ã¥¤Ë½Ð¤Æ¡¢¼ÖÁë¤«¤é·Ê¿§¤ò¸«¤ë¥Õ¥ê¤ò¤·¤ÆÏ²¼¤Ç¤³¤Ã¤½¤ê¤È¡£¿·´´Àþ¡¢Â®¤¹¤®¤Æ·ë¹½²£ÍÉ¤ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÉ¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÂÆ§¤ß¤ò£±£°£°²ó¤¯¤é¤¤¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ä¤ÞÀèÎ©¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê²¼¤í¤·¤¿¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤ê¡££²»þ´ÖÈ¾¤Ç¤âºÂ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ï²æËý¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡°ìÆü¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤¹¡£¤¹¤´Ö»þ´Ö¤Ë¤â¡¢²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤¹¤´Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢¤ª´«¤á¤Ç¤¹¤è¡£