¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¤Ê¤¼¸ÞÎØ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡¡´Ø·¸¼Ô¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡Ö¶¥µ»ÆÃÀ¡×¤È¤Ï
¡¡¤Ê¤¼¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¸ÞÎØ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£¶áÇ¯¤Î¼ÂÀÓ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢¶¥µ»ÆÃÀ¤âÂç¤¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£²£°£±£¸Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¤Ç½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¡Ê£Ì£Ó¡Ë¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö¤â¤°¤â¤°¥¿¥¤¥à¡×¤Ç°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¥«¡¼¥ê¥ó¥°³¦¤ÎÎò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¹¥·ë²Ì¤È°¦ÕÈ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ËÎóÅçÃæ¤¬´¿´î¤ËÊ¨¤¤¤¿¡£
¡¡£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï¹ñÆâÁª¹Í¤Ç£Ì£Ó¤òÇË¤ê¡¢À¤³¦ºÇ½ªÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤¬ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¡£Ä¾¶á¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼À¤³¦ºÇ¹âÊö¡¦¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡Ê£Ç£Ó¡Ë¤Î°ì¤Ä¡Ö¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¥ó¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ç¤Ï£´¶¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢Ìó£±¤«·î¸å¤Îº×Åµ¤Ç¤â³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡£±¼¡¥ê¡¼¥°¤Ï£±£°¥Á¡¼¥à¤¬ÁíÅö¤¿¤êÀï¤ò¹Ô¤¤¡¢¾å°Ì£´¥Á¡¼¥à¤¬½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£ºÇÂç¤Ç£±£±»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¡¢½÷»Ò¤Î·è¾¡¤ÏºÇ½ªÆü¤Î£²£²Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¤¢¤ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï³«ºÅ´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Æ»î¹ç¿ô¤âÂ¿¤¤¤Î¤ÇÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤È»×¤¦¡£Ê¿¾»¡¢ËÌµþ¤Ç¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿£Ì£Ó¤Ë¾¡¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ïª½Ð¤âÉ¬Á³Åª¤ËÁý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤ë¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¡Ö¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¿¡£¥µ¡¼¥É¡¦¾®Ìî»û²ÂÊâ¡Ê£³£´¡Ë¤Ï¡Ö»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤´ü´Ö¤ÇºÇ¹â¤Î½àÈ÷¤ò½Å¤Í¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤¤¤òÎ©¤Æ¡¢¥¹¥¥Ã¥×¡¦µÈÂ¼¼ÓÌé¹á¡Ê£³£³¡Ë¤â¡ÖÀäÂÐ¤Ë¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢£²£¶Ç¯¤ÏÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¡£ÆüËÜ¥«¡¼¥ê¥ó¥°³¦½é¤Î¸ÞÎØ²¦¼Ô¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ö¡¼¥à¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤À¡£