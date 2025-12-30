¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û£·¥¤¥Ë¥ó¥°À©¤ÏÌäÂê»³ÀÑ¡Ö²áµî¤ÎµÏ¿¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ìÊÌ¤Î¶¥µ»¤Ë¤Ê¤ë¡×¸½¾ì¤ÏàÈ¿ÂÐÂ¿¿ôá
¡¡ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤¬¤Ä¤¤¤ËÈ´ËÜÅª¤Ê¹â¹»Ìîµå²þ³×¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤«¤Í¤Æ²Æ¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ÈÁª¼ê¤Î·ò¹¯ÌÌ¤òÇ°Æ¬¤Ë£·¥¤¥Ë¥ó¥°À©¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥»¥ó¥Ð¥Ä¤¬£±£°£°²óÂç²ñ¤ò·Þ¤¨¤ë£²£°£²£¸Ç¯¤ò¥á¥É¤Ë£·¥¤¥Ë¥ó¥°À©¤òºÎÍÑ¤¹¤ëÄó¸À¤¬¸¡Æ¤²ñµÄ¤«¤éÊó¹ð¤µ¤ì¡¢Íý»ö²ñ¤Ç·ÑÂ³¿³µÄ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤Î¸º¾¯¤äÀï½ÑÌÌ¤òÍýÍ³¤Ë¸½¾ì¤«¤é¤ÎÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¯¡¢ÌäÂê¤Ï»³ÀÑ¡£ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤¬À¶»»¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö²áµî¤ÎµÏ¿¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤ÆÊÌ¤Î¶¥µ»¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¡¢¹âÌîÏ¢¤¬¿·»þÂå¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ì¤ë¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡Ö£·¥¤¥Ë¥ó¥°À©Åù¹â¹»Ìîµå¤Î½ô²ÝÂê¸¡Æ¤²ñµÄ¡×¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡Ö£²£°£²£¸Ç¯¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸ø¼°Àï¤Ç¤ÎºÎÍÑ¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡×¤È¤·¡¢²ÆÂç²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²ÄµÚÅª¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¡×¤È¤ÎÄó¸À¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¡£¶áÇ¯¤Î²¡¤·´ó¤»¤ë¹ó½ë¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¡¢Ç®Ãæ¾É¤ÇÅÝ¤ì¤ëÁª¼ê¡¢´ÑµÒ¤¬¸å¤òÀä¤¿¤º¡¢À¤´Ö¤«¤éÌÔÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¿¡£¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯À©¡¢µå¿ôÀ©¸Â¡¢¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¥¿¥¤¥à¡¢Ä«Í¼ÆóÉôÀ©¡¢µÙÍÜÆüÁý¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¿¤¬¡¢È´ËÜÅª²þ³×¤Ë»ê¤é¤º¡¢ÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¤Î¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤é¤æ¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¡Ö²ÆµÙ¤ß´ü´Ö¤Î¹Ã»Ò±à³«ºÅ¡×¤Î¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆ°¤«¤»¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°Ã»½Ì¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¤·¤«Æ»¤Ï¤Ê¤¤¡££¶¥¢¥¦¥È¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Ç»î¹ç»þ´Ö¤¬Ê¿¶Ñ£²»þ´Ö¤«¤é£±¡¦£µ»þ´Ö¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤ë¤È¸«¤é¤ì¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤¬´°Åê¤·¤Æ¤â£±£°£°µåÁ°¸å¤Èµå¿ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£Áª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ÑµÒ¡¢¿³È½¡¢Âç²ñ¡¢³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿»î¹ç¤Î»þÃ»¤ÇÎý½¬Ë¡¤ËÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Çºòº£¶«¤Ð¤ì¤ëÉô°÷¸º¾¯¤Î»õ»ß¤á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹âÌîÏ¢¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¿¼¹ï»öÂÖ¤Ï²ÆÂç²ñ¤À¤¬¡¢½Õ¤È²Æ¤Ç¥ë¡¼¥ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤º¡¢Ç®Ãæ¾É¤Î¿´ÇÛ¤Î¤Ê¤¤½Õ¡¢½©¤Î¸ø¼°Àï¤â½à¤º¤ë¡££²£°£²£µÇ¯£¹·î¤Î¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ê¼¢²ì¡Ë¤Ï£·¥¤¥Ë¥ó¥°À©¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¹â¹»Ìîµå¤òº¬Äì¤«¤éÍÉ¤ë¤¬¤¹Æ°¤¤Ë¤â¤Á¤í¤ó¸½¾ì¤ÏÌÔÈ¿ÂÐ¡£¹âÌîÏ¢¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï²ÃÌÁ¹»¤Î£·³ä¤¬È¿ÂÐ¤·¡¢Éô°÷£¶£±¡Á£¸£°¿Í¤Î³Ø¹»¤Ç¤Ï£¹³ä°Ê¾å¤¬È¿ÂÐ¤òÀê¤á¤¿¡£¡ÖÁª¼ê¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸º¤ë¡×¡ÖÀï½Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¡Ö½ªÈ×¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¡ÖÂ´¶È¸å¤âÌîµå¤òÂ³¤±¤ëÁª¼ê¤¬£¹¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë½ç±þ¤·¤Ë¤¯¤¤¡×¡Ö¹â¹»À¸¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾Áª¼ê¤¬¸º¤ë¡×¡Ö¤½¤â¤½¤â²Æ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë»þÃ»¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢Íý²ò¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÎò»Ë¡×¤â£±¤«¤é¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¡££²£°£²£µÇ¯¤Þ¤Ç¥»¥ó¥Ð¥ÄÂç²ñ¤¬£¹£·²ó¡¢²ÆÂç²ñ¤¬£±£°£·²ó¡££¹¥¤¥Ë¥ó¥°À©¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿Àè¿Í¤¿¤Á¤ÎÎò»Ë¡¢µÏ¿¤ò½ª¤ï¤é¤»¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ú¡¼¥¸¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Âç²ñ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö°ÊÁ°¤È¤ÎÈæ³Ó¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£ËÉ¸æÎ¨¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢»°¿¶¤Î¿ô¤âÊÑ¤ï¤ë¡££±»î¹çºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¥¤¥Ë¥ó¥°¤¬Ã»¤¤¡£´°Éõ¤âÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç£·²ó¤Þ¤Ç´°Á´¤À¤Ã¤¿Åê¼ê¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡££·¥¤¥Ë¥ó¥°À©¤Ê¤éÃ£À®¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥¦¥È¤¬£¶¤Ä¾¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¤«¤éÁ´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÊÌ¤Î¶¥µ»¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤³¤½à£·²óÀ©¹â¹»Ìîµåá¤Ç¤¹¡£Ìîµå¤È¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤¯¤é¤¤¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£à¹â¹»Ìîµå£·á¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢²áµî¤È¶èÊÌ¤µ¤ì¡Ö»Ë¾å²¿¿ÍÌÜ¤Î¡Ä¡×¡Ö²¿Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡Ä¡×¤Ê¤ÉµÏ¿¤ÎÀâÌÀ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡Öµ»½ÑÅª¤Ë¸À¤¦¤È¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÌîµå¤¬»Ò¶¡¤ÎÌîµå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Âç²ñÅª¤Ë¸À¤¦¤È£±£°£°Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¬¾Ã¤¨µî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸Å¤¯¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÊÆ±¡Ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤³¤ì°Ê¾å¤ÏÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤Å¾´¹´ü¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢¹âÌîÏ¢¤ÏÂç¤¤Ê´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¡£