¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÛÁ°²óÂç²ñ¤ÏÃæÂç¤¬£±¶è¤«¤éÆÈÁö¤â¡Äº£Âç²ñ¤ÏàµÕ¥Ñ¥¿¡¼¥óá¡ÖÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡ÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤Ï¡¢Á°²óÂç²ñ¤È°Û¤Ê¤ë¥ì¡¼¥¹Å¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Ï£±¶è¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿ÃæÂç¤ÎµÈµï½Ù¶³¡ÊÅö»þ£³Ç¯¡Ë¤¬½øÈ×¤«¤éÆÈÁö¤·¡¢¶è´ÖÎòÂå£´°Ì¤Î¥¿¥¤¥à¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ËÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤È¡¢£´¶è¤Þ¤Ç¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¡££µ¶è¤ÇÀÄ³ØÂç¤ËµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢È¢º¬Ï©¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡£²£¹Æü¤Ë¤Ïº£Âç²ñ¤Î¶è´Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ÃæÂç¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤ÈÆ±¤¸¤¯£²¶è¤ËÎ¯ÃÓ°ìÂÀ¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢£³¶è¤Ë¤ÏËÜ´Öñ¥¡Ê£³Ç¯¡Ë¤òÅÐÏ¿¡£µÈµï¤ÏÊä·ç¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¼ç¾·ó¥¨¡¼¥¹¤ÏÅöÆüÊÑ¹¹¤ÇÉüÏ©¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡¢±ýÏ©¤«¤é¾¡Éé¤ò»Å³Ý¤±¤ë¾ì¹ç¤ÏºÆ¤Ó£±¶è¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£Âç²ñ¤âÃæÂç¤¬½øÈ×¤«¤éàÂçÆ¨¤²á¤Ç¤¤ë³ÎÎ¨¤ÏÄã¤¤¤È¤¤¤¦¡£ÃæÂç¤Ï¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¾å°Ì£±£°¿Í¤Î£±Ëü¥á¡¼¥È¥ëÊ¿¶Ñ¥¿¥¤¥à¤¬»Ë¾å½é¤á¤Æ£²£·Ê¬Âæ¤ËÆÍÆþ¡£Áª¼êÁØ¤Î¸ü¤ß¤¬Áý¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤ëÈ¢º¬±ØÅÁ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÁ°²ó¤ÎÃæÂç¤ÏÍ¥¾¡¸õÊä¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÍ¥¾¡¸õÊä¤Î£±¤Ä¡£¤â¤·µÈµï¤¯¤ó¤¬£±¶è¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ÆÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤âÀÄ³ØÂç¤ä¶ðÂç¤Ê¤É¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÆüÊÑ¹¹¤Ï±ýÏ©¡¢ÉüÏ©¤È¤â¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö¡Ê¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Î£±»þ´Ö£±£°Ê¬Á°¤Þ¤Ç¤Ë²ÄÇ½¡££±Æü£´¿Í¤Þ¤Ç¡¢£²Æü´Ö¤Ç£¶¿Í¤Þ¤Ç¸òÂå¤¬¤Ç¤¤ë¡£º£µ¨¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë£²ÅÙÌÜ¤Î£³Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÀÄ³ØÂç¡¢¶ðÂç¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¡¢ÃæÂç¡¢ÁáÂç¡¢ÁÏ²ÁÂç¤Î£¶¹»¤Ë¤è¤ëÍ¥¾¡Áè¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤¬ÇÈ¤Ë¾è¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£