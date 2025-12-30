【ニノなのに新春SP】「VIVANT」撮影現場を捜索 福山雅治の伝説エピソード＆永瀬廉の挑戦も
【モデルプレス＝2025/12/30】TBSでは、2026年1月2日よる9時15分より「ニノなのに新春SP」を放送。俳優・アーティストの福山雅治がスペシャルゲストで登場し、伝説エピソードを明かす。
本番組は、二宮和也がMCを務め、「なのに」をキーワードに様々な物事や人物の意外な一面を掘り下げる「ギャップ検証バラエティ」。MCは二宮「なのに」ゲストが司会を務めるなど異例の番組である。
スタジオゲストには要潤、大沢あかね、山下リオ、さらば青春の光・森田哲矢が登場。これまで同様、MCは二宮「なのに」司会は要が務める。さらに現在公開中の「映画ラストマン -FIRST LOVE-」から福山がスペシャルゲストで登場。正月SPに相応しい豪華ゲスト、豪華VTR4本立てで放送する。
デビュー35周年を迎え平成、令和と芸能界の最前線で活躍する福山の学生・若手時代などの「なのに」エピソードを公開。デビュー前の貴重な事務所オーディション映像やTBSに残された初々しいドラマデビュー作など、秘蔵映像盛り沢山で福山を深掘りする。
続編の放送が決定している「VIVANT」にMCの二宮も出演しているはずということでロケが行われているアゼルバイジャンで、現地の人からの目撃情報だけで撮影現場を探し出せるのかを検証。前回の韓国・釜山に引き続き、M!LKの塩崎太智（「崎」は正式には「たつさき」）がアゼルバイジャンへ。
大規模な撮影が行われている「VIVANT」は現地でも様々な目撃情報が見つかり、中には「VIVANT」Tシャツに反応する現地の人も。果たして、今回も異国の地で二宮に遭遇することはできるのか。
正月といえば餅。焼き餅、お雑煮、お汁粉などお餅料理のバリエーションは限られているということで、お正月をより楽しく過ごすために新たな餅料理を考案。通常は白米を使って料理するチャーハン、オムライス、ドライカレーなどを全て餅米に変更し、完成した料理を丸ごと、杵と臼でついて“餅化”したら美味しくなるのかを検証する。
ACEesの浮所飛貴、作間龍斗、深田竜生がイチから料理し餅化。果たしてどんな味になるのか。このお正月に食べたくなる新たな餅料理は完成するのか。
今回、いくら払えば駄菓子屋の全部のお菓子を大人買いできるのか？子どもたちの夢を少し壊しそうな、不適切にもほどがある検証を実施する。
少し不適切？な企画ということで、2026年1月4日放送のスペシャルドラマ「新年早々 不適切にもほどがある！ 〜真面目な話、しちゃダメですか？〜」から昭和の男・阿部サダヲと現役高校生・坂元愛登が総額でいくらになるかを予想。懐かしの駄菓子や昭和から値上がりした商品など駄菓子情報も紹介する。
「映画ラストマン -FIRST LOVE-」に出演中のKing ＆ Prince・永瀬廉が、本作品でも挑戦したアクションをさらに極めるためガンアクションに挑戦する。
今回はとある撮影の合間ということで、5時間という限られた時間でガンアクションの基礎から学び、最終的にはショートムービーを作成。細かい動きの多いガンアクションに苦戦する場面もある中、果たして限られた時間でショートムービーを完成させることはできたのか。（modelpress編集部）
