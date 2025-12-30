今日30日(火)は、東北の日本海側と北陸は不安定。落雷や竜巻などの激しい突風、ひょう、急な強い雨に注意。北海道の日本海側は断続的に雪。関東から九州は広く晴れてポカポカ陽気。大掃除日和だが、空気がカラカラ。火の元に注意。

東北の日本海側と北陸は落雷・急な強い雨に注意

今日30日(火)は、気圧の谷が北日本を通過するでしょう。気圧の谷に向かって流れ込む暖かく湿った空気と上空の寒気の影響で、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。





北海道の日本海側は雪が降り、沿岸部はふぶく所があるでしょう。オホーツク海側も午後は雪の降る所がありますが、太平洋側は晴れる見込みです。東北の日本海側は雨や雪。昼頃にかけて局地的に降り方が強まり、秋田県など雨量が多くなる恐れがあります。低い土地の浸水や河川の増水などご注意ください。太平洋側は晴れますが、昼頃まで山沿いを中心に雨や雪の降る所があるでしょう。北陸は断続的に雨や雷雨で、夜にかけて不安定な状態が続きます。局地的に雷雲が発達して、短時間にザッと強く降ることがあるでしょう。落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨にご注意ください。ひょうの降る恐れもありますので、農作物やビニールハウスなど農業施設の管理にも注意が必要です。関東と東海は朝から日差しがたっぷりでしょう。穏やかな陽気で、大掃除や年末の買い物にもよさそうです。ただ、空気がカラカラなので、火の元には十分お気をつけください。近畿から九州は、午前中は雲が広がりやすく、所々でにわか雨があるでしょう。午後は広い範囲で晴れる見込みです。沖縄は雨が降ったりやんだりでしょう。先島諸島では局地的に激しい雷雨で、大雨の恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水にご注意ください。

関東から九州は日差しが暖かい

最高気温は、関東から九州は15℃前後で、11月下旬から12月上旬並みでしょう。昼間は日差しが暖かく、過ごしやすい陽気になりそうです。積雪の多い所では、気温の上昇で雪どけが進みます。雪崩に十分注意してください。



北陸から北海道も、平年より高い所がほとんどですが、雨や雪が降るので、実際の気温よりヒンヤリしそうです。北海道では、夜は強い寒気が流れ込むため、気温が急降下。氷点下の所が多く、冷え込みが強まるでしょう。路面の凍結などご注意ください。