「鍋のシメといえば？」＜回答数34,739票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第399回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「鍋のシメといえば？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「鍋のシメといえば？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
野菜の旨味たっぷり！鶏ちゃんこ鍋
【材料】（4人分）
鶏もも肉 1~1.5枚
鶏レバー 150~200g
白菜 1/4株
青菜 1束
白ネギ 2本
ゴボウ 1本
ニンジン 1/2本
結び糸コンニャク 1袋
木綿豆腐 1/2~1丁
油揚げ 1枚
練り物 1袋
だし汁 1200ml
<調味料>
酒 200ml
みりん 大 3
塩 小 1
しょうゆ 大 2
ショウガ(せん切り) 1片
<菜味>
刻みネギ 大 1.5
ショウガ汁 大 1.5
七味唐辛子 適量
【下準備】
1、鶏もも肉は食べやすい大きさに削ぎ切りにする。
2、鶏キモはサッと熱湯を通し、水洗いして食べやすい大きさに切る。
3、白菜は水洗いし、食べやすい大きさに切る。
4、青菜は根元を切り、きれいに水洗いして食べやすい長さに切る。(ここでは壬生菜を使っています）
5、白ネギは斜め切りにする。
6、ゴボウは皮ごとたわしできれいに水洗いし、大きめのササガキにして水に放つ。
7、ニンジンは皮をむき、薄切りにして型抜きする。
8、結びコンニャクは熱湯に入れ、サッとゆでてザルに上げる。
9、木綿豆腐は4〜8等分に切る。
10、油揚げは熱湯を掛け、油抜きをして食べやすい大きさに切る。練り製品も熱湯を掛け、表面の油を落とす。
11、だし汁に＜調味料＞を加えひと煮立ちさせる。
【作り方】
1、鍋に煮えにくい物から盛り合わせて、合わせただし汁を6〜7分目まで入れて鍋の蓋をして火にかける。鍋に入りきらない具は、盛り皿に盛り合わせる。
2、煮立てば蓋を取り、火の通ったものから、スープごと取り鉢にとり、＜薬味＞を加えていただく。合わせだしや具を入れながら、煮えた物から順に取り鉢に取って食べる。
【このレシピのポイント・コツ】
残ったスープにご飯、うどん、ラーメンなどを入れても美味しくいただけますよ。
(E・レシピ編集部)
・「鍋のシメといえば？」の結果は…
