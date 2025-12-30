マドリー退団の中井卓大はなぜ５部を新天地に選んだのか「スペイン国外にも選択肢があったのは事実」
スペイン２部レガネスのBチーム（５部相当）に所属する中井卓大がスペイン紙『MARCA』のインタビューで、マドリー時代や現在について語っている。
９歳の時にレアル・マドリーのカンテラ（下部組織）に入団した中井は、カスティージャ（Bチーム）まで昇格したものの、そこで出番を得られず。ここ２シーズンは下部リーグのクラブにレンタルされ、今夏に契約満了でマドリーを退団した。
では、なぜレガネスのBチームを新天地に選んだのか。22歳はこう明かしている。
「スペイン国内だけでなく、国外にも選択肢があったのは事実だよ。長い時間がかかり、移籍市場の締め切りが迫るなかで、最終的にレアル・マドリーからレガネスは良い場所だと、そしてすでに彼らと良好な関係を築いていると伝えられたんだ」
技巧派MFは、「今は膝の怪我と半月板の問題でプレーできず、どうなるか分からないけど、出場機会は限られている。トップチームに昇格するチャンスは、プロサッカーに近づくという意味で、僕にとって素晴らしい機会だ。来年どうなるかは分からないけど、新たなチャンスだと捉えている。ワクワクしているよ」と続けた。
Bチームで結果を残せば、トップチームに昇格するチャンスはもちろんある。その機会を狙っているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「バカげた契約」マドリー退団→５部でプレーの22歳MF中井卓大に古巣地元メディアがチクリ「日本のSNSスター」「７試合しか出場しなかった」
