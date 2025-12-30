『ニノなのに新春SP』に福山雅治が登場！“本当なのに嘘のような伝説エピソード”も明らかに

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2026年1月2日21時15分からTBSで『ニノなのに新春SP』が放送される。本番組は、二宮和也がMCを務め、「なのに」をキーワードに様々な物事や人物の意外な一面を掘り下げる「ギャップ検証バラエティ」。MCは二宮「なのに」ゲストが司会を務めるなど異例の番組だ。

■福山雅治がスペシャルゲストで登場

スタジオゲストには要潤、大沢あかね、山下リオ、さらば青春の光・森田哲矢が登場。これまで同様、MCは二宮「なのに」司会は要が務める。さらに現在公開中の『映画ラストマン -FIRST LOVE-』から福山雅治がスペシャルゲストで登場する。

今回は、 正月スペシャルにふさわしい豪華ゲスト、豪華VTR 4本立てでお届け。さらに、スペシャルゲスト・福山の「なのに」エピソードを貴重な写真や映像で深掘りするスペシャルトークも届けられる。

■アポなし検証！ アゼルバイジャンで『VIVANT』の撮影現場を探し出せるのか

続編の放送が決定している『VIVANT』にMCの二宮も出演しているはず、ということでロケが行われているアゼルバイジャンで、現地の人からの目撃情報だけで撮影現場を探し出せるのかを検証。

前回の韓国・釜山に引き続き、M!LK塩崎太智（「崎」は、たつさきが正式表記）がアゼルバイジャンへ。大規模な撮影が行われている『VIVANT』は現地でも様々な目撃情報が見つかり、なかには『VIVANT』Tシャツに反応する現地の人も。

はたして、今回も異国の地で二宮に遭遇することはできるのか。

■白米を全部餅米にして餅状態にしたらおいしくなるのか

正月といえばお餅。しかし焼き餅、お雑煮、お汁粉などお餅料理のバリエーションは限られているということで、お正月をより楽しく過ごすためにあらたな餅料理を考案。

通常は白米を使って料理するチャーハン、オムライス、ドライカレーなどをすべて餅米に変更し、完成した料理を丸ごと、杵と臼でついて“餅化”したらおいしくなるのか？ を検証する。

ACEesの浮所飛貴、作間龍斗、深田竜生がイチから料理し餅化。はたしてどんな味になるのか？ このお正月に食べたくなるあらたな餅料理は完成するのか？ 注目だ。

■駄菓子屋さん“なのに”大人買い検証

子どもの頃、駄菓子屋さんでお小遣いがもっとあれば、あれもこれも買えたのにと思ったことがあるはず。そこで今回は、いくら払えば駄菓子屋さんの全部のお菓子を大人買いできるのか？ 子どもたちの夢をちょっぴり壊しそうな、不適切にもほどがある検証を実施。

ちょっぴり不適切？ な企画ということで、2026年1月4日放送のスペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある！ ～真面目な話、しちゃダメですか？～』から昭和の男・阿部サダヲと現役高校生・坂元愛登が総額でいくらになるかを予想。

懐かしの駄菓子や昭和から値上がりした商品など駄菓子情報も紹介する。

■永瀬廉は撮影の合間の5時間で本格ガンアクションを習得できるのか

『映画ラストマン -FIRST LOVE-』に出演中のKing & Prince永瀬廉が、本作品でも挑戦したアクションをさらに極めるためガンアクションに挑戦。

今回はとある撮影の合間ということで、5時間という限られた時間でガンアクションの基礎から学び、最終的にはショートムービーを作成する。

細かい動きの多いガンアクションに苦戦する場面もあるなか、はたして限られた時間でショートムービーを完成させることはできたのか？

■スペシャルゲスト・福山雅治の“なのに”エピソード

デビュー35周年を迎え平成、令和と芸能界の最前線で活躍する福山雅治の、学生・若手時代などの「なのに」エピソードを大公開。福山の“本当なのに嘘のような伝説エピソード”も明らかになる。

番組では、デビュー前の超貴重な事務所オーディション映像、さらにTBSに残された初々しいドラマデビュー作など、秘蔵映像盛りだくさんで福山を深掘りする。

