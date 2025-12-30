日経225先物：30日夜間取引終値＝100円安、5万380円
30日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比100円安の5万380円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万526.92円に対しては146.92円安。出来高は4492枚だった。
TOPIX先物期近は3424ポイントと前日比2.5ポイント安、TOPIX現物終値比2.52ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50380 -100 4492
日経225mini 50350 -130 106310
TOPIX先物 3424 -2.5 8723
JPX日経400先物 30850 -35 685
グロース指数先物 672 -5 737
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3424ポイントと前日比2.5ポイント安、TOPIX現物終値比2.52ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50380 -100 4492
日経225mini 50350 -130 106310
TOPIX先物 3424 -2.5 8723
JPX日経400先物 30850 -35 685
グロース指数先物 672 -5 737
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース