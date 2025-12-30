30日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比100円安の5万380円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万526.92円に対しては146.92円安。出来高は4492枚だった。



TOPIX先物期近は3424ポイントと前日比2.5ポイント安、TOPIX現物終値比2.52ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 50380 -100 4492

日経225mini 50350 -130 106310

TOPIX先物 3424 -2.5 8723

JPX日経400先物 30850 -35 685

グロース指数先物 672 -5 737

東証REIT指数先物 売買不成立



