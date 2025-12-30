　30日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比100円安の5万380円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万526.92円に対しては146.92円安。出来高は4492枚だった。

　TOPIX先物期近は3424ポイントと前日比2.5ポイント安、TOPIX現物終値比2.52ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50380　　　　　-100　　　　4492
日経225mini 　　　　　　 50350　　　　　-130　　　106310
TOPIX先物 　　　　　　　　3424　　　　　-2.5　　　　8723
JPX日経400先物　　　　　 30850　　　　　 -35　　　　 685
グロース指数先物　　　　　 672　　　　　　-5　　　　 737
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース