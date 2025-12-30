中国茶飲料・ソフトクリームチェーン大手の蜜雪氷城が米国に上陸―中国メディア

中国の茶飲料・ソフトクリームチェーン大手、蜜雪氷城（ミーシュエ）が米国に上陸した。19日に米国1号店をロサンゼルスのハリウッドに開設したのに続き、24日にはニューヨークに2号、3号店を開設した。

中国メディアの21世紀経済報道などによると、アイスクリームとアイスレモネードが1．99ドル（約310円）から、ラテが2．99ドル（約466円）から、バブルティーが3．99ドル（約622円）からと低価格のメニューを提供する。

ミーシュエは2018年にベトナムのハノイに初の海外店舗を開設して以来、日本などアジアを中心に世界14カ国で4700店以上を展開していて、ブラジルやメキシコへの上陸も計画しているという。



中国の茶飲料チェーン大手、覇王茶姫（CHAGEE）も今年、米国1号店をロサンゼルスに開設した。TikTokなどのSNSでは「中国風ミルクティー」の話題が引き続き高い人気を誇っている。業界アナリストは、米国の茶飲料市場について「まだ発展の初期段階にあり、競争環境は不安定だが、大きな成長の可能性がある」と指摘する。（翻訳・編集/柳川）

