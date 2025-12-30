◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)

第102回箱根駅伝に出場する全21チームの区間エントリーが、29日に発表されました。

東京農業大学は、第100回大会では10年ぶりの予選会突破で箱根路に復帰しましたが、前回の予選会では本選切符から“わずか1秒”届かず。10月の予選会ではその悔しを晴らすように6位で突破し、2年ぶり71回目の出場を決めました。

往路では大エースの前田和摩選手(3年)を2区に抜てき。予選会では日本人選手個人6位、チームトップで走り抜きました。前々回の第100大会では、7区で区間13位。2年ぶりの箱根路に「区間賞目指して走りたい」と意気込んでいます。

前田選手を含め2年前の箱根経験者は5人。原田洋輔選手(4年)と植月俊太選手(3年)はそれぞれ3区、4区で往路に起用。深堀優選手(4年)と栗本航希選手(3年)の2人は補欠登録となりました。

また駅伝主将の菅原昇真選手(4年)は、初の箱根路にして山上り5区に挑戦します。

なおメンバー変更は往路、復路ともレース開始前に1日4人まで可能(最大6人)となります。

◇東京農業大学の区間エントリー

1区 森本守勇(1年)

2区 前田和摩(3年)

3区 原田洋輔(4年)

4区 植月俊太(3年)

5区 菅原昇真(4年・駅伝主将)

6区 梅原悠良(2年)

7区 渡邉有翔(3年)

8区 菅原匠人(2年)

9区 菅野優空(2年)

10区 川上温(2年)

〈補欠登録〉小島岳斗(4年)深堀優(4年)栗本航希(3年)生田鼓太郎(2年)井坂光(1年)内田温規(1年)