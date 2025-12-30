有馬記念でＧ１・２勝目を挙げたミュージアムマイルは激闘から一夜明けた２９日、栗東トレセンで元気な姿を見せた。担当の嘉堂助手は「到着したのは午前１時過ぎ。馬運車に乗る時は疲れているかなと思いましたが、降りてからはタッタッと自分の馬房に行って、すぐにゴロゴロしていました。早く帰りたかったんですかね。今のところは大きく変わった感じもないです」と若きグランプリホースの様子を笑顔で説明した。

ゲートまで付き添ったため、レースはバスの中のモニターで観戦。「めちゃくちゃ外を回していて…。“中山なら距離をごまかせる”っていうのは何だったんだと思いました」と苦笑い。「距離は不安だし、後ろからだし、もう信じるしかなかったです。最後は声が出ましたね。結果的に中山がめちゃくちゃ得意なことが分かりました」と頼もしい担当馬を誇らしげに語った。

「人がめちゃくちゃすごかったです。全てが埋め尽くされている感じ。ドラマ（ザ・ロイヤルファミリー）の影響もあるんですかね」と有馬記念の特別な盛り上がりも実感。改めて「一生に１度獲れるものでもないですから。すごいことですし、信じられない」と喜びをかみしめた。

今後は未定だが、まだ３歳。明るい未来が広がっているのは間違いない。「今でもいい馬なので、この先どうなるのかは分かりません。でも、有馬を獲るぐらいになるとも思っていなかったですからね。想像以上の成長をしてくれる」と無限の可能性を楽しみにした。