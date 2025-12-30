「ザ・ドリフターズ」の高木ブー（92）が29日、自身のインスタグラムを更新。落語家の初代林家三平さんの妻でエッセイストの海老名香葉子さんを追悼した。

高木は「僕と同じ年の海老名香葉子さんがクリスマスイブに亡くなられた」と書き始め「おかみさんと直接話したのはお正月の特番の放送後、僕の女装コントを観て、「凄い面白かった。先生いつまでも現役で頑張って下さい」と電話口から、いつもの優しい声が聞こえた。戦前戦中戦後とそんな時代の話を出来るのも、もうおかみさんだけだった」と偲び、2ショット写真を投稿。

また「僕の孫が小学校に入学した時には櫻の木をプレゼントしてくれた。孫の成長と共に櫻の木も大きくなった。この櫻の木はこれからもずーと咲き続けて、僕達を見守ってくれるんだね。おかみさん、今まで色々ありがとうございました。心よりご冥福をお祈りします。合掌」と締めくくった。

海老名さんは24日午後8時38分、老衰のため死去したことが29日、「ねぎし三平堂オフィシャルサイト」で発表された。92歳。東京都出身。葬儀は家族葬で行った。