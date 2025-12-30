　破竹５連勝での重賞Ｖを狙うカネラフィーナ

　「中山金杯・Ｇ３」（１月４日、中山）

　新年一発目の東西重賞でＶ発進を決めるのはどの馬か−。中山金杯で主役を務めるのは、目下４連勝中と勢いＮｏ．１のカネラフィーナ。ここで初タイトルをつかみ取り、飛躍の一年をスタートさせる。一方、京都金杯はランスオブカオスが中心。“最強世代”のマイル組が新春の淀で輝きを放つ。

　飛躍の２６年へ。明け４歳を迎えるカネラフィーナが新年最初の重賞で主役に躍り出る。

　軌道に乗ったフランケル産駒が、今まさに開花の時を迎えている。デビュー３戦目で初勝利を挙げると、そこから破竹の４連勝。秋華賞は無念の除外となったが、仕切り直しとなった前走・新潟牝馬Ｓを格上挑戦ながらも完勝して、その充実ぶりを改めて示した。

　前走後は福島県のノーザンファーム天栄への放牧を挟み、１２月１６日に帰厩。２４日の追い切りこそ僚馬に後れを取ったものの、手塚久師は「思い通りの時計、動きだった。追走してのものだし、相手も動く馬だからね」と気にするそぶりはなし。「一戦ごとに体が大きくなっていて、切れが出てきた。前走時も良かったけど、今回はそれ以上」と手応えをにじませた。

　デビュー前の調教からまたがってきた石川は、相棒の変化を誰よりも感じ取っている。「本当に成長がすごい。乗るたびに良くなっている。夏を越して大きく変わったが、これでもまだ緩いくらい。これからもっと良くなると思います」と無限の可能性に目を細めた。

　鞍上にとって金杯は特別な一戦だ。「ファンからこの世界に入ったので、Ｇ１以外で勝ちたいレースと言えば金杯なんです。まだ勝ったことがないので、本当に勝ちたい」。その思いの強さも追い風に、新春の中山から２６年快進撃の幕が上がる。

　▼傾向（過去１０年）

　▼人気　　　　　　　

　１番人気〈４・０・２・４〉

　２番人気〈１・１・１・７〉

　３番人気〈２・０・０・８〉

　４番人気〈２・０・１・７〉

　５番人気〈１・２・０・７〉

　▼所属　　　　　　　

　　美　浦〈５・８・５・８０〉

　　栗　東〈５・２・５・５２〉

　▼ステップ　　　　　

　　準ＯＰ〈２・１・２・１３〉

　ＯＰ競走〈２・２・４・３３〉

　　Ｇ　３〈３・４・３・４９〉

　　Ｇ　２〈１・１・０・１５〉

　　Ｇ　１〈２・２・１・２１〉

　勝ち馬９頭が芝１６００、２０００メートルから参戦。同じく９頭が中８週以内のローテだった。

　▼前走内容　　　　　

　勝ち馬９頭がＶか、負けても０秒６差以内。同８頭が８番人気以内だった。

　▼性齢　　　　　　　

　　４歳馬〈３・３・２・２０〉

　　５歳馬〈３・３・２・２２〉

　　６歳馬〈３・４・４・３６〉

　７歳以上〈１・０・２・５４〉

　７歳以上馬は劣勢。牝馬も〈０・２・０・１５〉と不振。

　▼ハンデ　　　　　　

　勝ち馬８頭が５６キロ以上だった。

　▼実績　　　　　　　

　勝ち馬７頭に重賞で３着以内があった。

　▼決め手　　　　　　

　　逃　げ〈０・１・２・７〉

　　先　行〈４・３・３・２３〉

　　差　し〈６・５・５・５６〉

　　追込・まくり

　　　　　〈０・１・０・４６〉

　勝ち馬７頭が前走の４角を５番手以内で通過していた。（記録室）