「中山金杯・Ｇ３」（１月４日、中山）

新年一発目の東西重賞でＶ発進を決めるのはどの馬か−。中山金杯で主役を務めるのは、目下４連勝中と勢いＮｏ．１のカネラフィーナ。ここで初タイトルをつかみ取り、飛躍の一年をスタートさせる。一方、京都金杯はランスオブカオスが中心。“最強世代”のマイル組が新春の淀で輝きを放つ。

飛躍の２６年へ。明け４歳を迎えるカネラフィーナが新年最初の重賞で主役に躍り出る。

軌道に乗ったフランケル産駒が、今まさに開花の時を迎えている。デビュー３戦目で初勝利を挙げると、そこから破竹の４連勝。秋華賞は無念の除外となったが、仕切り直しとなった前走・新潟牝馬Ｓを格上挑戦ながらも完勝して、その充実ぶりを改めて示した。

前走後は福島県のノーザンファーム天栄への放牧を挟み、１２月１６日に帰厩。２４日の追い切りこそ僚馬に後れを取ったものの、手塚久師は「思い通りの時計、動きだった。追走してのものだし、相手も動く馬だからね」と気にするそぶりはなし。「一戦ごとに体が大きくなっていて、切れが出てきた。前走時も良かったけど、今回はそれ以上」と手応えをにじませた。

デビュー前の調教からまたがってきた石川は、相棒の変化を誰よりも感じ取っている。「本当に成長がすごい。乗るたびに良くなっている。夏を越して大きく変わったが、これでもまだ緩いくらい。これからもっと良くなると思います」と無限の可能性に目を細めた。

鞍上にとって金杯は特別な一戦だ。「ファンからこの世界に入ったので、Ｇ１以外で勝ちたいレースと言えば金杯なんです。まだ勝ったことがないので、本当に勝ちたい」。その思いの強さも追い風に、新春の中山から２６年快進撃の幕が上がる。

▼傾向（過去１０年）

▼人気

１番人気〈４・０・２・４〉

２番人気〈１・１・１・７〉

３番人気〈２・０・０・８〉

４番人気〈２・０・１・７〉

５番人気〈１・２・０・７〉

▼所属

美 浦〈５・８・５・８０〉

栗 東〈５・２・５・５２〉

▼ステップ

準ＯＰ〈２・１・２・１３〉

ＯＰ競走〈２・２・４・３３〉

Ｇ ３〈３・４・３・４９〉

Ｇ ２〈１・１・０・１５〉

Ｇ １〈２・２・１・２１〉

勝ち馬９頭が芝１６００、２０００メートルから参戦。同じく９頭が中８週以内のローテだった。

▼前走内容

勝ち馬９頭がＶか、負けても０秒６差以内。同８頭が８番人気以内だった。

▼性齢

４歳馬〈３・３・２・２０〉

５歳馬〈３・３・２・２２〉

６歳馬〈３・４・４・３６〉

７歳以上〈１・０・２・５４〉

７歳以上馬は劣勢。牝馬も〈０・２・０・１５〉と不振。

▼ハンデ

勝ち馬８頭が５６キロ以上だった。

▼実績

勝ち馬７頭に重賞で３着以内があった。

▼決め手

逃 げ〈０・１・２・７〉

先 行〈４・３・３・２３〉

差 し〈６・５・５・５６〉

追込・まくり

〈０・１・０・４６〉

勝ち馬７頭が前走の４角を５番手以内で通過していた。（記録室）