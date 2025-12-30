【京都金杯】ランスオブカオス“最強世代”の強さマイルでも証明だ 奥村豊師「上積みがある感触」思惑通りに上昇
「京都金杯・Ｇ３」（１月４日、京都）
“最強世代”がマイル路線でも存在感を放つ。抜群の切れ味を武器に、デビューから７戦全てで掲示板確保の安定感を誇るランスオブカオス。スワンＳが０秒１差の３着、そして前走のリゲルＳ制覇で年長馬相手でも通用する力は証明済みだ。マイル路線の王道を突き進むためにも、チャーチルダウンズＣ以来となる重賞２勝目をつかみ取りたい。
前走のリゲルＳについて、奥村豊師は「今後に向けての賞金加算が絶対使命だった」と振り返る。その負けられない一戦は中団外めでリズムに乗ると、直線は馬場の真ん中を鋭進。最後は重賞級の好メンバーを力でねじ伏せた。「時計も良く、上がりも優秀。これで来年は重賞中心で行けるなと思いました」。狙い済ました勝利に手応えをにじませる。
中２週のローテだが、２カ月ぶりを叩かれた効果は大きい。２５日の１週前追いでは、栗東ＣＷを単走馬なりで６Ｆ８７秒０−３８秒５−１２秒０をマーク。「動きはいい感じ。前走の反動もなく、上積みがある感触です」と思惑通りの上昇カーブに目を細める。
「デビューから大きく変化した感じはなく、前走の体重（プラス１０キロ）も成長分なのか、時期的なものなのか、まだつかみ切れない」と話すが、「オンオフがしっかりしていて、レースできっちり力を出せる馬」と頼もしさも語る。ミュージアムマイルやマスカレードボールが古馬の壁を打ち破った最強世代。その世代のマイル路線を担うシルバーステート産駒が、改めて世代の強さ、そして自身の強さを新春の淀で証明する。
▼傾向（過去１０年）
００年に１０Ｆからマイル戦に変更された。２１〜２３、２５年は中京で開催。
▼人気
１番人気〈２・０・２・６〉
２番人気〈０・２・３・５〉
３番人気〈２・２・０・６〉
４番人気〈１・２・０・７〉
５番人気〈１・１・１・７〉
▼所属
栗 東〈７・８・８・１０４〉
美 浦〈３・２・２・３１〉
▼ステップ
準ＯＰ〈１・０・２・７〉
ＯＰ競走〈５・３・４・５０〉
Ｇ３〈２・３・１・３１〉
Ｇ２〈１・１・１・２７〉
Ｇ１〈１・３・２・２０〉
勝ち馬９頭が芝のオープン競走か重賞からの参戦で、同７頭が芝１６００メートル戦。また、同じく７頭が中９週以内の間隔。
▼前走内容
勝ち馬８頭がＶか、負けても０秒６差以内。同じく８頭が６番人気以内だった。
▼馬齢
４歳馬〈３・３・３・２８〉
５歳馬〈３・３・２・３１〉
６歳馬〈３・２・４・３８〉
７歳以上〈１・２・１・３８〉
７歳以上馬は劣勢。
▼重賞実績
勝ち馬８頭に重賞３着以内があった。
▼決め手
勝ち馬８頭が前走の４角を５番手以降で通過していた。（記録室）