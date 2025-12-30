　新春重賞から快進撃をスタートさせたいランスオブカオス

　「京都金杯・Ｇ３」（１月４日、京都）

　“最強世代”がマイル路線でも存在感を放つ。抜群の切れ味を武器に、デビューから７戦全てで掲示板確保の安定感を誇るランスオブカオス。スワンＳが０秒１差の３着、そして前走のリゲルＳ制覇で年長馬相手でも通用する力は証明済みだ。マイル路線の王道を突き進むためにも、チャーチルダウンズＣ以来となる重賞２勝目をつかみ取りたい。

　前走のリゲルＳについて、奥村豊師は「今後に向けての賞金加算が絶対使命だった」と振り返る。その負けられない一戦は中団外めでリズムに乗ると、直線は馬場の真ん中を鋭進。最後は重賞級の好メンバーを力でねじ伏せた。「時計も良く、上がりも優秀。これで来年は重賞中心で行けるなと思いました」。狙い済ました勝利に手応えをにじませる。

　中２週のローテだが、２カ月ぶりを叩かれた効果は大きい。２５日の１週前追いでは、栗東ＣＷを単走馬なりで６Ｆ８７秒０−３８秒５−１２秒０をマーク。「動きはいい感じ。前走の反動もなく、上積みがある感触です」と思惑通りの上昇カーブに目を細める。

　「デビューから大きく変化した感じはなく、前走の体重（プラス１０キロ）も成長分なのか、時期的なものなのか、まだつかみ切れない」と話すが、「オンオフがしっかりしていて、レースできっちり力を出せる馬」と頼もしさも語る。ミュージアムマイルやマスカレードボールが古馬の壁を打ち破った最強世代。その世代のマイル路線を担うシルバーステート産駒が、改めて世代の強さ、そして自身の強さを新春の淀で証明する。

　▼傾向（過去１０年）

　００年に１０Ｆからマイル戦に変更された。２１〜２３、２５年は中京で開催。

　▼人気　　　　　　　

　１番人気〈２・０・２・６〉

　２番人気〈０・２・３・５〉

　３番人気〈２・２・０・６〉

　４番人気〈１・２・０・７〉

　５番人気〈１・１・１・７〉

　▼所属　　　　　　　

　　栗　東〈７・８・８・１０４〉

　　美　浦〈３・２・２・３１〉

　▼ステップ　　　　　

　　準ＯＰ〈１・０・２・７〉

　ＯＰ競走〈５・３・４・５０〉

　　　Ｇ３〈２・３・１・３１〉

　　　Ｇ２〈１・１・１・２７〉

　　　Ｇ１〈１・３・２・２０〉

　勝ち馬９頭が芝のオープン競走か重賞からの参戦で、同７頭が芝１６００メートル戦。また、同じく７頭が中９週以内の間隔。

　▼前走内容　　　　　

　勝ち馬８頭がＶか、負けても０秒６差以内。同じく８頭が６番人気以内だった。

　▼馬齢　　　　　　　

　　４歳馬〈３・３・３・２８〉

　　５歳馬〈３・３・２・３１〉

　　６歳馬〈３・２・４・３８〉

　７歳以上〈１・２・１・３８〉

　７歳以上馬は劣勢。

　▼重賞実績　　　　　

　勝ち馬８頭に重賞３着以内があった。

　▼決め手　　　　　　

　勝ち馬８頭が前走の４角を５番手以降で通過していた。（記録室）