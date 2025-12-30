「京都金杯・Ｇ３」（１月４日、京都）

“最強世代”がマイル路線でも存在感を放つ。抜群の切れ味を武器に、デビューから７戦全てで掲示板確保の安定感を誇るランスオブカオス。スワンＳが０秒１差の３着、そして前走のリゲルＳ制覇で年長馬相手でも通用する力は証明済みだ。マイル路線の王道を突き進むためにも、チャーチルダウンズＣ以来となる重賞２勝目をつかみ取りたい。

前走のリゲルＳについて、奥村豊師は「今後に向けての賞金加算が絶対使命だった」と振り返る。その負けられない一戦は中団外めでリズムに乗ると、直線は馬場の真ん中を鋭進。最後は重賞級の好メンバーを力でねじ伏せた。「時計も良く、上がりも優秀。これで来年は重賞中心で行けるなと思いました」。狙い済ました勝利に手応えをにじませる。

中２週のローテだが、２カ月ぶりを叩かれた効果は大きい。２５日の１週前追いでは、栗東ＣＷを単走馬なりで６Ｆ８７秒０−３８秒５−１２秒０をマーク。「動きはいい感じ。前走の反動もなく、上積みがある感触です」と思惑通りの上昇カーブに目を細める。

「デビューから大きく変化した感じはなく、前走の体重（プラス１０キロ）も成長分なのか、時期的なものなのか、まだつかみ切れない」と話すが、「オンオフがしっかりしていて、レースできっちり力を出せる馬」と頼もしさも語る。ミュージアムマイルやマスカレードボールが古馬の壁を打ち破った最強世代。その世代のマイル路線を担うシルバーステート産駒が、改めて世代の強さ、そして自身の強さを新春の淀で証明する。

▼傾向（過去１０年）

００年に１０Ｆからマイル戦に変更された。２１〜２３、２５年は中京で開催。

▼人気

１番人気〈２・０・２・６〉

２番人気〈０・２・３・５〉

３番人気〈２・２・０・６〉

４番人気〈１・２・０・７〉

５番人気〈１・１・１・７〉

▼所属

栗 東〈７・８・８・１０４〉

美 浦〈３・２・２・３１〉

▼ステップ

準ＯＰ〈１・０・２・７〉

ＯＰ競走〈５・３・４・５０〉

Ｇ３〈２・３・１・３１〉

Ｇ２〈１・１・１・２７〉

Ｇ１〈１・３・２・２０〉

勝ち馬９頭が芝のオープン競走か重賞からの参戦で、同７頭が芝１６００メートル戦。また、同じく７頭が中９週以内の間隔。

▼前走内容

勝ち馬８頭がＶか、負けても０秒６差以内。同じく８頭が６番人気以内だった。

▼馬齢

４歳馬〈３・３・３・２８〉

５歳馬〈３・３・２・３１〉

６歳馬〈３・２・４・３８〉

７歳以上〈１・２・１・３８〉

７歳以上馬は劣勢。

▼重賞実績

勝ち馬８頭に重賞３着以内があった。

▼決め手

勝ち馬８頭が前走の４角を５番手以降で通過していた。（記録室）