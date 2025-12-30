《50代》「短くても適度な女っぽさ欲しい！」→ 大当たりな【ショートボブ】見つけた、、♡

髪を短くしても、女性らしさを保ちたい50代におすすめしたいヘアスタイルが、ショートボブ。丸みのあるシルエットや顔周りを華やかに見せるアレンジ、そしてすっきりした首元により、大人女性の魅力を引き立てつつ、清潔感も叶うはず。今回はプロのヘアスタイリストさんたちのInstagram投稿から、50代に似合うショートボブを紹介します。

くすみブラウンの柔らかショートボブ

@chikara.ito___さんが「髪が綺麗に見えるくすみブラウン」と解説しているカラーリングで仕上げたショートボブ。「柔らかく毛先が動くようにカットすることで、クセやパーマが活きてきます」とのことで、クセ毛や髪のうねりに悩んでいる人もぜひ検討してみてください。ほどよい重さで髪を豊かに見せつつ、大人らしい上品さが漂うヘアスタイルです。

耳掛けもできる優雅な長さを残して

「顔周りの髪が鬱陶しくならない？」そんな風に、ショートボブを避けてきた人なら、耳に掛けられる長さをキープするといいかも。襟足も切りすぎず首にかかる程度の長さを残せば、短いヘアスタイルに初めて挑戦するという人にもなじみやすいはず。チラホラと白髪が目立ち始める50代は、ハイライトで白髪をぼかすデザインカラーも組み合わせるとグッド。

くるっとパーマが大人可愛いショートボブ

@rico_salonさんが「ちょっとウルフなショートボブ」と紹介しているヘアスタイルは、くるくると大人可愛い雰囲気のパーマと組み合わせています。ウルフヘアのニュアンスを感じさせるレイヤーカットで、軽やかに躍るような毛束がアクティブなイメージにつながりそう。パーマをかければ、ヘアスタイリングも手軽にすませられそうです。

ハイライトで自分らしいおしゃれを楽しむ

丸みのあるスタンダードなショートボブには、ハイライトでアクセントをつけると、大人のおしゃれを楽しめそう。@lby_itbsさん曰く「もみあげ部分に入れると顔周りが華やかになり耳掛けしてもかわいいです」とのこと。部分的に密集して生える白髪に悩んでいる人は、こんな風に少し個性的なハイライトにすると華やかな顔周りや抜け感のあるヘアスタイルを楽しめるかも。ハイライトとベースの髪色のコントラストを抑えた仕上がりが、派手になりすぎなくておすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chikara.ito___様、@rico_salon様、@lby_itbs様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里