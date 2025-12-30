わずか3500円でラッシュ突入も「ジュース買いに行って戻ったら即終了」の絶望　駆け抜けたパチンコユーザーの書き込み

この原稿は24日の17時頃書いている。もう年の瀬、今夜はクリスマスイブになるわけだが、そんな時でもしっかりとパチンコについての話を、求められていないのに書いていきたい。これはまさに僕のルーチンなのだから。

今回のテーマは単純。パチンコの流れについてのお話だ。読破してもあなたの人生になんらプラスになることは書いてないけど、人生って得てしてそういったことの連続でしかないので興味がなくても最後まで読んでね！（文：松本ミゾレ）

「インフラウキウキジュースはあれほどダメだって言ったじゃないか」

先日、5ちゃんねるに「eとうきょーぐーるｗｗｗｗｗ 9」というスレッドが立っていた。東京喰種のパチンコについての機種板なんだけど、ここにちょっとおもしろい書き込みをする人がいた。以下はその引用。

「3,500円でインフラ鳴ってウキウキでジュース買ってからラッシュ打ったけど駆け抜けた」

要は3,500円という比較的低投資でラッシュに突入したものの、そこでジュースを買うために一度離席。そして戻ってきて、意気揚々と打ち出したら駆け抜け。つまり当たらないままラッシュが爆速で終了したというわけだ。

ちなみに僕はこの台を打ったことがないので知人に聞いたところ、インフラってのは発生するとラッシュ突入濃厚となる演出なんだとか。どうせインパクトフラッシュとかいう演出の略称かなんかだろう。

ところでこれ、パチンコ打ちにはあるある話なんじゃないだろうか。パチンコ屋って、ラッシュに突入させた時点で油断する人が結構いて、タバコ吸いに行ったり、どや顔でトイレ行ったりするというユーザーも大勢いる。

で、不思議なことにこのような人たちの何割かが、ろくに連チャンせずに終わってしまうのだ。もちろん例外はあるけど、ことごとくショボ連もしくは駆け抜けで終わるため「なんか怖いな」と思うことも多い。この書き込みへの反応もいくつかご紹介しておきたい。

「そのドヤドリンク購入挟まなきゃ20連してたよ 冗談はさておき自分はここで終わっても悔いなしってタイミングでしかトイレとかも行かない」「打ちっぱなしがいいよ変なことしてるやつは死んでる」「インフラウキウキジュースはあれほどダメだって言ったじゃないか」

こんな具合で、余計な休憩を挟むから流れが断ち切られたと考えるタイプの人の反応が見られる。逆にラッシュが駆け抜けそうなら、途中で休憩したほうがいいって意見もあった。まあ、どっちもオカルトなんですけどね。でもギャンブルにオカルトって必須だから。

パチンコは流れを意識して遊ぶと面白い

かく言う僕も、パチンコに関してはかなりオカルトを意識してしまっている。もう打たなくなってだいぶ経つが、数年前に天井付きパチンコが全盛期だった頃、とにかく中途半端なところで当たって単発食らうよりは、天井まで行ってラッシュも獲得した方が良いと思っていたので、天井に向かう最中はずっと「当たるな！」と思いながらハンドルを握っていた。そんでちょっと演出が騒がしくなったり、強めのリーチが来たら流れが悪いと思って、トイレに行ったりして。

するとどうでしょう、終いには天井まで当たらないということが結構頻発したのだ。そして天井から一気に捲るということも珍しくなかった。おかげでちょっと儲けちゃったけど、今は天井ないし、どうせ1,000ハマりとかするだろうしと思うと、もうパチンコなんか触れないよね。

遊技中、のどが渇いてコーヒーが飲みたくなることもあるんだけど、そういう時もちょっとタイミングは考えがち。なんか知らないけど、僕はなにか飲んだり、食べたりすると展開が悪くなる傾向があって……パチスロで言うと、最初は調子良かったのにコーヒー飲んだ途端何も引けなくなったりとか。

そういうことが多々あるので、ホールではよほどセットなりゲーム数なりが乗っていない限り、飲み食いできなくなっちゃった。すぐ天井行っちゃうんだもん。そしてパチスロの天井って、かつてのパチンコ天井と比べてその恩恵はめちゃくちゃ弱い。

要はこれも、流れを意識して遊んでるってことになるんだけど、こういうオカルトに頭が支配されすぎるのは問題。でもちょっと自分の中のゲン担ぎみたいなものがあると、遊んでて変なルールができて、楽しいわな。どうせ負けるんだけど、闇雲に動いて負けるよりはマシというか。

とか言って、今年はパチスロも合計5回ほどしか触らずじまいだった。本厄だったからね。それもあと少しで終わりだ。

ただ、同級生に寺の住職がいるが、彼曰く後厄は春までやっぱりろくなことがないという。引き続き、ギャンブルは控えようと思う。これもまたオカルトなんだろうけど。