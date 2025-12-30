仕事しない上司、パチンコ屋での目撃情報が頻発！月6日しか働かない上司に「頭がおかしくなりそう」と絶望する20代男性

「働かない上司」に悩まされている人は結構いるようだ。20代男性から、自身の職場に君臨する困った管理職について、切実な投稿が寄せられた。

男性の課では、各フロアに主任1人と班長2人の3人の管理職がいる。自身も班長として働く男性が特に憤りを感じているのが、上役である主任の存在だ。

「そもそも会社に来ません。月6〜7日休みます」

この主任、とにかく会社に来ないというのだ。（文：天音琴葉）

「成長のために」と仕事を丸投げ

「有休は年20日付与のため、当然3か月ほどで有休がなくなりますが、4か月目以降は欠勤で休みます」

驚くべきことに、この会社には「主任はあまりに多忙なための救済措置」として、「月45時間までの欠勤」が免除されるという不可解なルールがあるという。主任はこれを悪用し、月の稼働日数の半分を休んでいる。たまに出社しても「誰かと喋っているだけ」で、仕事はすべて下の班長に丸投げだ。

「『俺はわからないからさ、君たちを頼るしかないんだ』『成長のために今からこういう仕事をしといたほうがいいよ』などと言い訳を並べ、自分は楽をします」

さらに呆れたことに、主任から具合が悪いと連絡があった日に、近所のパチンコ屋での目撃情報が頻発しており、「完全な仮病です」と男性は断罪した。

困った管理職は主任だけではない。もう一人の管理職であるベテラン班長も、男性のストレスの種となっている。この人物は「責任を負いたくない」という思いが異常に強く、些細な判断まで年下の男性に委ねてくるという。

「私より遥かにベテランなのに、私にどうでも良い内容まで全て聞いて来ます。そして何かあると『○○（私の名前）がこうやれと言ったから』と言います」

とにかく「自分は悪くない」という状態を作りたい一心なのだろう。会話もまともに成立せず、業務の質問をしても他人の愚痴にすり替えられ、1分で終わるはずの内容に10分以上費やされるそうだ。

最悪なのは、この班長と主任の仲が極めて悪く、実務がすべて男性に集中していることだ。「通常業務＋主任のおこぼれ＋もう1人の班長のおこぼれ」のせいで、定時内で仕事が終わることはない。

この窮状を課長も把握しており、「そろそろ（2人を降ろす）決断をしなきゃなあ」と管理職の解任を匂わせているものの、1年経っても進展はないという。

「現状がこれではフロアが崩壊します。もうしてるとも言えます。本当に頭がおかしくなりそうです」

と続けた男性。状況が好転しない場合は、異動届を出すつもりだという。

※キャリコネニュースでは「『この会社終わってるな…』と思った瞬間」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/0O5H4P8Y