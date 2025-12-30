年収950万円でも「全て現金払い、カードは使わない」徹底して底値を追う男性 、10円の差でも即決できず

客観的に見れば経済的な余裕があるはずなのに、驚くほどストイックな「貧乏性」を貫く人々がいる。静岡県の50代男性の年収は900万円。人もうらやむ高年収でありながら、日々の買い物に対して異常なまでの執着を見せている。

「外でペットボトルとかの飲み物を極力買わないようにしている。スーパーとかでも、常に自宅近くのドラッグストアと値段を比較してしまう。少しでも高く買うと、損した気分がハンパない」

喉が渇いても、自動販売機の使用を自分に許さない。買い物中も頭の中は計算機がフル回転しているようだ。（文：湊真智人）

即決できない男性「すべて現金払い、カードも使わない」

一方、和歌山県の60代男性も年収950万円と高収入。しかし先の男性同様、値段の比較を怠らない。

「物を買うとき、常に即決できず、下見をしてどこが一番安いか見る。また、ローンを組まずに全て現金払い。カードもほとんど使わない」

たとえ10円や20円の差であっても、彼らにとっては耐え難い損失なのだろう。年収900万円もあれば、価格を比較する時間や労力の方がコストになりそうだが、損得勘定の基準はあくまで「底値」にあるようだ。

