◆第１０４回全国高校サッカー選手権 １回戦 鹿島学園（茨城）７―０新田（愛媛）（２９日、駒沢陸上競技場）

１５試合が行われ、３大会ぶり１２度目の出場の鹿島学園（茨城）が、新田（愛媛）を７―０で下し、県勢４５大会ぶりの優勝へ大勝発進した。Ｊ１で鹿島、Ｊ２では水戸が優勝し、サッカー界で今季の主役となった茨城県の代表として旋風を巻き起こす。奈良育英は矢板中央（栃木）を２―２で突入したＰＫ戦３―２で制した。仙台育英の辞退で繰り上がり出場となった聖和学園（宮城）は那覇西（沖縄）に３―０で勝利。３１日に２回戦１６試合が行われる。

サッカー界に巻き起こった“茨城旋風”が、鹿島学園の選手たちにも勢いを与えた。県勢最多得点タイ記録となる７得点の圧巻のゴールショーで初戦を突破。途中出場で２得点のＦＷ酒井束颯（つかさ、３年）は「今、茨城が熱いんで。みんなサッカーが好きなので、俺らもやってやろうという気持ちです」と言葉に力を込めた。

茨城県勢が今季の主役だ。Ｊ１で鹿島が９年ぶりに優勝を果たし、Ｊ２では水戸が初優勝＆初昇格。さらに全日本大学サッカー選手権では筑波大が頂点に立ち、高校年代の鹿島ユースも３冠を達成した。鈴木雅人監督（５０）は「うちはそこまでではないですけど…一歩一歩、地道に懸命に戦った結果、上（優勝）につながってくれたらいいかな」と謙遜するが、ＤＦ中川がセットプレーから先制点を含む２得点、エースＦＷ渡部にもゴールが生まれ、途中出場の酒井が複数得点。強い勝ち方だった。

同年代の鹿島ユースの選手は鹿島学園に通学しており、優勝するたびに学内では話題に上がった。鈴木監督も「同じクラスに（年代別）代表がいたり、刺激になっていると思う。体育のサッカーの授業では結構バチバチにやってます。ハイレベルな授業です」と言う。鹿島ユースへ昇格出来なかった酒井も「見返してやろうという気持ちがある」と力へと変えた。

最高成績は２００８年度の４強で、日本代表のエースＦＷ上田綺世を擁した１６年度は２回戦敗退。昨夏には練習参加した上田からエールを受けた。１９８０年の古河一以来、４５年ぶりとなる県勢Ｖへ期待も高まる。「ここで俺たちも優勝して、もっと茨城を盛り上げたい」と酒井。２０２６年も茨城が主役になる。（後藤 亮太）

◇茨城旋風 Ｊ１では鹿島が９年ぶり９度目の優勝。Ｊ２では水戸が２０００年のＪ２参入から史上最も遅い２６シーズン目で悲願の初昇格で優勝も飾った。大学サッカーでは筑波大が全日本大学選手権で９年ぶり１０度目Ｖ。鹿島ユースはクラブユース選手権Ｕ―１８、Ｊユース杯に加え、プレミアリーグ東西王者の優勝決定戦も制して３冠を達成した。

◆過去の主な大量得点 首都圏開催となった７６年度大会以降、１試合での最多得点は０９年度の神村学園（１０〇２）と１１年度の北陸（１０〇０）が記録した１０点。最多得失点差は１１年度の北陸で１０点差。今大会の１回戦では、９会場１６試合で計６１得点が生まれた。

◇鹿島学園 茨城県鹿嶋市に１９８９年に創立された私立校。生徒数は７７３人（うち男子４２９人）。校訓は「確かな学力 豊かな人格形成 将来をみすえた国際理解」。サッカー部の創部も同年で、部員数は１０９人。主なサッカー部ＯＢに上田絢世（フェイエノールト）、主な卒業生には鈴木優磨（鹿島）、町田浩樹（ホッフェンハイム）らがいる。