第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）に出場する２１チームの区間登録が２９日、発表された。３年ぶり９度目の優勝を目指す駒大は伊藤蒼唯（あおい、４年）を切り札として６区に投入した。

＊ ＊ ＊

駒大は５人の主力を補欠に組み入れ、他校の動向をうかがう戦略をとったが、３年ぶり９度目の総合優勝に向けて特に狙いを持って配置したのが６区だ。今季は青学大、駒大、国学院大、中大の“４強”が優勝候補と言われる中で、藤田敦史監督（４９）は「往路はどの大学も（選手を）つぎ込んでくる。しのぎ合いになる」と分析。復路スタートの山下りに今季全日本５区区間新でチームを２年ぶり１７度目Ｖに導いた伊藤を送り出す。

全日本後の調整も順調なことから「隠す必要がない。本番、間違いなくやってくれる」と指揮官の信頼は厚い。６区は１年時区間賞、３年時区間２位と実績も十分で「良ければ上積みして、５６分台に入るくらいで」と前回の青学大・野村昭夢（現住友電工）が出した区間記録（５６分４７秒）更新も期待している。仮に往路で出遅れても「伊藤をヘッドにして後半、もう一度勝負」と思い描いた。

前回１区２位の帰山侑大（４年）、同３区６位の谷中晴（はる、２年）、同４区４位の桑田駿介（２年）、同５区４位の主将・山川拓馬、同７区区間新の佐藤圭汰（ともに４年）ら主力５人の補欠登録について「（変調などに備えた）リスクヘッジとして」と指揮官。５０００メートル屋内日本記録保持者のエース・佐藤についても「非常に順調に来ている」と強調した。ぎりぎりまで勝つ選択を考え抜く。（手島 莉子）