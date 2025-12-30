第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）に出場する２１チームの区間登録が２９日、発表された。史上初となる同一校２度目の３連覇（計９度目）を狙う青学大は、エースで主将の黒田朝日（４年）ら主力を補欠に温存する一方で、山区間の５、６区に松田祐真、石川浩輝のルーキー２人を抜てきした。

＊ ＊ ＊

直近の１１年で優勝８回。箱根路を初制覇した２０１５年から圧倒的な強さを誇る青学大の原晋監督（５８）は落ち着いた表情で語った。

「予定通りに区間登録できました。１６人全員が元気に走れる状態です」

マラソン日本学生記録保持者（２時間６分５秒）の絶対エース黒田朝日は、補欠に温存された。抜群の走力と上り適性を兼ね備えるため、５区予定の選手にトラブルがあった場合に備えての戦略でもあるが、３年連続で２区出陣が濃厚。前々回、前回も補欠登録から当日変更で２区に出場して、２年時は区間賞、３年時は区間新記録の区間３位と激走。優勝を引き寄せた。「黒田朝日は順調にスタートラインに立つことができます」と原監督は明言した。

第１０２回大会の勝負手は山区間だ。上りの５区は松田、下りの６区は石川が抜てきされた。指揮官は才能と適性を見込んだ選手を１年時から山区間に起用することが多い。これまで青学大の優勝に貢献したスペシャリスト２人の名前を挙げて、今回のルーキー２人に対する期待を明かした。

５区は２２、２４、２５年に出場した若林宏樹。６区は１６〜１９年に４年連続出場した小野田勇次。「松田も石川も若林、小野田が１年生だった時と同じくらいのレベルで走るでしょう」と原監督は話す。１年時、若林は１時間１０分４６秒で区間３位、小野田は５８分３１秒で区間２位。いずれも３回の優勝を経験し、４年時は区間新記録をマークして卒業した。「１年生で好走すれば、その後、３年間、山は安泰になる」と先も見据える。

今大会に向けて「輝け大作戦」を発令。「走る１０人だけではなく、控え選手、マネジャー、全員がそれぞれの立場で一番星のように輝いてほしい」と意図を説明する。「現在、『輝け指数』は９０％！ 大会当日、１００％を超えるでしょう」と原監督は笑顔で話した。２０２６年の新春も青学大は箱根路で輝こうとしている。（竹内 達朗）

◆青学大の山区間ルーキー ６月の男鹿駅伝で松田は上り基調の２区、石川は下り基調の３区で区間賞を獲得し、山区間の候補に名乗りを挙げた。９月のＵ２０日本選手権５０００メートルで石川が１３分４８秒２１、松田が１３分５８秒６０の自己ベストを記録後、レースには出場せず、山の練習に特化。２人とも１万メートル、ハーフマラソンの公認記録は持っていないが、山で勝負する「強さ」を磨いた。松田は福岡・大牟田、石川は長野・佐久長聖の出身で、昨年１２月の全国高校駅伝では優勝を争った。ともに名門出身で、大舞台に慣れていることは強みとなる。