◆第１０４回全国高校サッカー選手権 １回戦 金沢学院大付（石川）２―１日章学園（宮崎）（２９日、駒沢陸上競技場）

２大会連続２度目の出場の金沢学院大付はエースＦＷ家辺（やべ）凛太朗の２ゴールで日章学園を２―１で下し、２大会連続で初戦を突破した。

前半２０分に自ら獲得したＰＫこそ外したが、前半２６分に相手のパスミスからボールを受けたＦＷ家辺がミドルシュートを放つと、ＧＫがはじき損ねてしまったボールがゴールに吸い込まれた。

県大会で全試合得点をマークしたエースが、同校にとっての選手権初ゴールを刻み「自分自身の全国初得点でもあったのでうれしかった。ＰＫを外したけどすぐ切り替えていけた。点を取ったらチャラになるやろという考えてやっていたので、ホッとしましたし、味方の選手もみんな『これでチャラやな』とか言ってくれて、気持ち上がる言葉だった」と笑みを浮かべた。

同２８分にすぐさま同点に追いつかれたものの、同３３分には右サイドからのクロスを家辺が右足でうまく合わせて勝ち越し点を決めた。これが決勝点になり「自分がＰＫを決めていたら楽な試合になったと思うし、そこはチームには申し訳ない気持ちだったけど、しっかり自分で２点取って勝たせられたのは自分の中でも成長したところ。ＦＷは結果を残してナンボなので、この得点は自分の中でも名前を広げられる貴重な点だった」と納得の表情を浮かべた。

高い得点力に加え、ポストプレーでボールを収める能力も高いエースは、今大会の目標に「得点王」を掲げる。チームの目標は全国３勝で「チームが３勝出来るように点を取って勝たせることと自分の中では今大会得点王を目指している。今日２点決められたので、これからも２点、３点と取って得点王を取れるように頑張りたい」と闘志を燃やした。