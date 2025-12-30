今秋の東都大学野球リーグ入れ替え戦では、１、２部と２、３部、３、４部の全てで下位校が２戦２勝し、昇格するという出来事があった。４部１位からの３部昇格を果たした一橋大で、初戦の先発マウンドを託され、７回途中を１失点と好投したのが最速１４８キロ右腕の斎藤諒太郎（４年＝盛岡一）だ。高校時代から球速１７キロ増でエースに躍り出た秀才右腕。その野球人生は、花巻東・菊池雄星への憧れから始まった。（編集委員・加藤弘士）

■大船渡・佐々木朗希は「ボールが見えない」

幼稚園卒園から、小学校入学までの短い春休み。６歳の斎藤はテレビに映るセンバツ甲子園中継に心を奪われた。地元の岩手から出場した花巻東が、県勢で初めて決勝に進出するなど、快進撃を見せたのだ。

惜しくも清峰に０−１で敗れ、紫紺の大旗を持ち帰ることはかなわなかったが、郷土が生んだサウスポーの力投に、岩手県内の老若男女が熱狂した。

「それまで野球はほぼ、見たことがなかったんです。あの時の盛り上がりは本当にすごかった。母がずっと雄星さんのファンで、その影響で自分も好きになって、今も応援しているんですけど…花巻東にも行って、雄星さんにサインをもらったり、一緒に写真を撮ってもらいました。そこから野球とは、ずっとふれ合うようになったんです」

小４から盛岡東リーグの附属ベアーズで野球を始め、岩手大教育学部附属中では軟式野球部。県内屈指の名門・盛岡一に入学し、硬球を握った。１年夏の岩手大会直前の練習試合では、三塁塁審として常軌を逸したストレートを目撃したこともある。マウンド上に君臨していたのは、大船渡・佐々木朗希だった。

「すごかったですね。ボールが見えないんですよ、本当に速くて（笑）」

野球部の同期は１３人。そのうち半数が投手だ。斎藤は最速１３１キロを計測するまで鍛錬を重ねたが、公式戦初出場は３年春の地区大会だった。最後の夏を目前に控えた６月、自転車で転び、けがをした。不完全燃焼のまま、高校野球生活を終えた。盛岡一の３年生のほとんどがそうであるように、夏以降は受験勉強に取り組んだ。

「学校の方針として、東北大をまず第１志望で目指そうというのがあったんです。引退後、勉強を頑張ったら、どんどん伸びていって。『東北大より上を目指してみようか』という中、一橋を見つけて。自分の中で東大は、壁があるなと思っちゃって。社会科が２科目だったり。一橋は割と科目を絞って勉強しやすくて、自分に合っていたかなと」

■「文系で岩手県１位っぽいよ」

共通テストを終え、自己採点を高校に知らせると、教師からこう聞かされた。「文系で岩手県１位っぽいよ」。サクラサク。一橋大に入学後、いろんな運動部を見学に行った。ボート、アメフト、ラクロス…そんな中、野球部に決めた理由は、何だったのか。

「野球部が学生だけの集団で。すごく楽しそうだな、雰囲気が良さそうだなって。チームの主軸のバッターが、監督もやっていて、かっこいなと思ったんです」

学生が指揮官を務めるのは、一橋大の伝統だ。やらされる練習ではない。自ら弱点を見つけ、それを克服する。あるいはストロングポイントを伸ばす。そんな特色が斎藤に合っていた。

「１年生の時、４年生の先輩からいろいろ教えてもらい、基礎を作って。ネットで調べて、動画を見て、自分で考えて…というのが多かったです。１年の夏、それまでやったことがなかったメディシンボールトレやチューブトレを採り入れて、あとは２年の夏、一気に伸びた感じです。４年夏に１４８キロが出ました」

バイト先は焼き肉店。まかない飯で栄養補給し、体も大きくなった。１８１センチ、９０キロの肉体を駆使し、３年春の４部リーグ戦では４勝１敗、防御率１・９３の好成績をマークすると、３年秋の４部リーグ戦でも４勝０敗、防御率１・５５で敢闘賞を受賞。そして４年秋の大学ラストシーズン。４勝２敗、防御率１・４９で４部優勝に貢献し、初の投手ベストナインを同僚の二刀流・泉川詩人とともに、手中に収めた。入れ替え戦に連勝し、後輩たちに３部昇格のレガシーを残した。

■チームスローガン「明るく楽しく元気よく」

あらためて聞いてみた。一橋大で白球を追うことの意義とは。

「国立大で勉強を頑張る大学であるにもかかわらず、東都３部という甲子園出場選手や強豪私立出身の選手が集う環境の中、チーム一丸で互角に戦えるのが野球の面白さだと思います。上の代から、『明るく楽しく元気よく』をチームスローガンにして、せっかく大学で野球をやるんだから、野球を楽しもうと、ガムシャラにやってきた。最高の置き土産が残せて、うれしいです」

卒業後は一般就職。雄星に憧れ、朗希を目撃し、自らも１４８キロを計測した野球生活に終止符を打つ。ちょっともったいないね、と話すと「またいつか、やりたくなると思うんですけど、まずは社会人、頑張ります」と爽やかに笑った。