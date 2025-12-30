モグライダー『レッドカーペット』激落ち事件から15年…念願の初登場【コメント全文】
フジテレビ系バラエティー『爆笑レッドカーペット 怒涛（どとう）の最新ショートネタ 新春満点大連発SP』が、来年1月2日に放送される（後6：25）。30日、モグライダーのコメントが到着した。
【写真】『真夏のオール新ネタ60連発！大復活SP〜』の出演者ら一部抜粋
漫才、コント、ピン芸などのジャンルや世代を問わず、数多くのお笑い芸人が代わる代わる登場し、約1分間の“ショートネタ”を披露。ネタが終わるとステージに敷かれた赤いカーペットが動き出し、芸人が袖へ消えていく…という斬新な演出で一世を風靡（ふうび）し、当時のテレビ界に空前のショートネタブームを巻き起こした『爆笑レッドカーペット』。2007年2月より放送を開始し、2008年4月〜2010年8月のレギュラー放送を経て、その後もたびたびスペシャルが放送されてきたが、2025年夏、なんと約11年ぶりに復活。今年8月11日に『爆笑レッドカーペット 真夏の最新ショートネタ60連発！大復活SP』として放送し、総勢60組の芸人が登場して渾身のショートネタを繰り広げ、大好評を博した。
この『大復活SP』の成功を受けて、早くも2度目のカムバックを果たすが、このたびついに全出演者99組のラインナップが解禁となった。今回のキャストの中でさらに注目なのが、“スペシャルMC”を務める高杉真宙。番組MCの高橋克実＆今田耕司、進行の山崎夕貴アナ（※崎＝たつざき）とともに大所帯＆長丁場の番組を楽しく盛り上げていく。なお、高杉がバラエティー番組のMCを務めるのは、今回が初めて。若手演技派俳優の彼が、いったいどんな司会ぶりを見せてくれるのか、期待は高まるばかりだ。
そして、スタジオのパネラー席に座り、芸人たちを見守る「レッドカーペット会員」も、もちろん健在。前半ブロックでは、大谷亮平、指原莉乃、松田好花（日向坂46）、山下健二郎（三代目 J SOUL BROTHERS）、ゆうちゃみ、吉川愛、LEO（BE:FIRST）の7人が、続く後半ブロックでは、池田美優、井桁弘恵、大友花恋、津田健次郎、綱啓永、福本莉子、和田正人の7人登場。それぞれの会員は、芸人たちのショートネタを間近で鑑賞し、面白さに応じて1〜3点で採点。その合計点数によって「満点大笑い」「大笑い」「中笑い」「小笑い」の4段階の評価が決定する。
■モグライダー（芝大輔、ともしげ）
◆『爆笑レッドカーペット』初出演の感想をお聞かせください。
芝「やっと出られた、という感じですね。感慨深いです」
ともしげ「念願がかないました！」
芝「俺たちがデビューした頃は、まさにこの『爆笑レッドカーペット』と、あと『エンタの神様』（日本テレビ系）が大人気で。どっちかに出られたら一人前だ、みたいな感覚があったんですよ」
ともしげ「事務所（マセキ芸能社）の先輩のいとうあさこさんやナイツさん、狩野英孝さんも、この番組をきっかけにして、どんどんスターになっていって。それを間近で見ていたので、僕らもいつか出たいなって思ってました」
芝「で、実は当時、僕らも『レッドカーペット』のオーディションを受けさせてもらったことがあるんですよ。ところが、これがもう全然、なんにもうまくいかなくて」
ともしげ「そうなんです、ちょっと失敗しちゃいまして…」
芝「こいつ（ともしげ）がカレーの作り方を言えるか言えないか、みたいなネタだったんですけど、普通に言えちゃったんです（笑）。それでスタッフの皆さんの機嫌を損ねて、見事に落とされてしまったっていう」
ともしげ「はい、激落ちでした（笑）。めちゃくちゃ悔しかったです」
芝「その“激落ち”事件以来ずっと、自分たちは出られない番組だと思ってたんで、あれから15年経って、こうして呼んでいただけるっていうのは、本当にありがたいですね。薮木（健太郎／総合演出）さんにも、“大きくなって帰ってきました！”って言いたいです（笑）」
◆お二人がコラボしてみたい“レッドカーペット芸人”は？
ともしげ「クールポコ。さんとか、サイクロンＺさんとか、それこそナイツさんとか、『レッドカーペット』のレジェンドの芸人さんとコラボしてみたいです。昔、ナイツさんがオードリーさんとコラボしていたのがすごく面白くて、ああいう感じに憧れるんですよね」
芝「ナイツさんとはぜひ一緒にやってみたいですね。塙（宣之）さんの“ヤホー”と、ともしげの天然と、どっちがいっぱい言い間違えるか、みたいな（笑）」
ともしげ「あと、芝くんのことが大好きな鳥居みゆきさんに、モグライダーに入ってもらうのも面白いかなと」
芝「キツいキツいキツい！（笑）」
◆では最後に、放送を楽しみにしている視聴者に向けてメッセージをお願いします。
芝「おかげさまで、われわれもようやく『爆笑レッドカーペット』に出演できました。今回初めて、流れる…というか、流される体験をさせてもらったので、俺たちの“流され慣れてない顔”を見ていただければと思います（笑）」
ともしげ「“延べ99組”と聞くと、見るのが大変だと思うかもしれませんが、ショートネタなので、テンポよく、最後まで楽しく見られます。ぜひ全部見てください！」
芝「誰目線だよ（笑）」
▼『爆笑レッドカーペット 怒涛の最新ショートネタ 新春満点大連発SP』出演芸人
青色１号〈★〉／アキラ100％／アンガールズ／飯尾和樹（ずん）＆堀内健（ネプチューン）＆多田健二（COWCOW） /井戸田潤（スピードワゴン）／インスタントジョンソン／ウエストランド／Ａマッソ〈★〉／大谷健太〈★〉／お見送り芸人しんいち〈★〉／蛙亭／かが屋〈★〉／木村卓寛（天津）／清川雄司〈★〉／キンタロー。／金の国／クールポコ。／空気階段〈★〉／くまだまさし＆ハイキングウォーキング／ぐりんぴーす〈★〉／コットン／コロコロチキチキペッパーズ〈★〉／サイクロンＺ／ザ・マミィ〈★〉／さや香〈★〉／サルゴリラ〈★〉／サンシャイン池崎／ジェラードン／シシガシラ／シマッシュレコード〈★〉／シャウト!!（バイク川崎バイク＆サンシャイン池崎）〈★〉／シャルロット〈★〉／シューマッハ／庄司智春（品川庄司）＆なかやまきんに君／スクールゾーン／スピーディーハンター〈★〉／世界クジラ〈★〉／太鵬〈★〉／タナからイケダ／谷＋１。〈★〉／Ｗエンジン／タワー〈★〉／チェリー吉武／チャンス大城／ちゃんぴおんず〈★〉／どぶろっく／トム・ブラウン〈★〉／友田オレ／友近＆近藤春菜（ハリセンボン）／鳥居みゆき／トレンディエンジェル／ナイツ／なだぎ武／ななまがり／軟水〈★〉／二代目ちくわぶ〈★〉／ねこじゃらし〈★〉／ネルソンズ／NON STYLE／バタハリ〈★〉／ハナコ〈★〉／ハライチ／ハリセンボン／パンクブーブー／髭男爵／ビコーン！／ビスケットブラザーズ〈★〉／響／５GAP／フォーリンラブ／フタリシズカ〈★〉／紅しょうが〈★〉／マシンガンズ／松浦景子〈★〉／ミスター大冒険。〈★〉／もう中学生／モグライダー〈★〉／燃ゆるレジーナ〈★〉／ヤーレンズ〈★〉／柳原可奈子／ヤンシー＆マリコンヌ／ゆってぃ＆ザブングル加藤＆稲田直樹（アインシュタイン）／吉住〈★〉／ラパルフェ／ラビットラ〈★〉／ランジャタイ〈★〉／レモンと炭酸〈★〉／ロッチ／ロングコートダディ〈★〉／笑い飯
※五十音順／〈★〉＝番組初登場
【写真】『真夏のオール新ネタ60連発！大復活SP〜』の出演者ら一部抜粋
漫才、コント、ピン芸などのジャンルや世代を問わず、数多くのお笑い芸人が代わる代わる登場し、約1分間の“ショートネタ”を披露。ネタが終わるとステージに敷かれた赤いカーペットが動き出し、芸人が袖へ消えていく…という斬新な演出で一世を風靡（ふうび）し、当時のテレビ界に空前のショートネタブームを巻き起こした『爆笑レッドカーペット』。2007年2月より放送を開始し、2008年4月〜2010年8月のレギュラー放送を経て、その後もたびたびスペシャルが放送されてきたが、2025年夏、なんと約11年ぶりに復活。今年8月11日に『爆笑レッドカーペット 真夏の最新ショートネタ60連発！大復活SP』として放送し、総勢60組の芸人が登場して渾身のショートネタを繰り広げ、大好評を博した。
そして、スタジオのパネラー席に座り、芸人たちを見守る「レッドカーペット会員」も、もちろん健在。前半ブロックでは、大谷亮平、指原莉乃、松田好花（日向坂46）、山下健二郎（三代目 J SOUL BROTHERS）、ゆうちゃみ、吉川愛、LEO（BE:FIRST）の7人が、続く後半ブロックでは、池田美優、井桁弘恵、大友花恋、津田健次郎、綱啓永、福本莉子、和田正人の7人登場。それぞれの会員は、芸人たちのショートネタを間近で鑑賞し、面白さに応じて1〜3点で採点。その合計点数によって「満点大笑い」「大笑い」「中笑い」「小笑い」の4段階の評価が決定する。
■モグライダー（芝大輔、ともしげ）
◆『爆笑レッドカーペット』初出演の感想をお聞かせください。
芝「やっと出られた、という感じですね。感慨深いです」
ともしげ「念願がかないました！」
芝「俺たちがデビューした頃は、まさにこの『爆笑レッドカーペット』と、あと『エンタの神様』（日本テレビ系）が大人気で。どっちかに出られたら一人前だ、みたいな感覚があったんですよ」
ともしげ「事務所（マセキ芸能社）の先輩のいとうあさこさんやナイツさん、狩野英孝さんも、この番組をきっかけにして、どんどんスターになっていって。それを間近で見ていたので、僕らもいつか出たいなって思ってました」
芝「で、実は当時、僕らも『レッドカーペット』のオーディションを受けさせてもらったことがあるんですよ。ところが、これがもう全然、なんにもうまくいかなくて」
ともしげ「そうなんです、ちょっと失敗しちゃいまして…」
芝「こいつ（ともしげ）がカレーの作り方を言えるか言えないか、みたいなネタだったんですけど、普通に言えちゃったんです（笑）。それでスタッフの皆さんの機嫌を損ねて、見事に落とされてしまったっていう」
ともしげ「はい、激落ちでした（笑）。めちゃくちゃ悔しかったです」
芝「その“激落ち”事件以来ずっと、自分たちは出られない番組だと思ってたんで、あれから15年経って、こうして呼んでいただけるっていうのは、本当にありがたいですね。薮木（健太郎／総合演出）さんにも、“大きくなって帰ってきました！”って言いたいです（笑）」
◆お二人がコラボしてみたい“レッドカーペット芸人”は？
ともしげ「クールポコ。さんとか、サイクロンＺさんとか、それこそナイツさんとか、『レッドカーペット』のレジェンドの芸人さんとコラボしてみたいです。昔、ナイツさんがオードリーさんとコラボしていたのがすごく面白くて、ああいう感じに憧れるんですよね」
芝「ナイツさんとはぜひ一緒にやってみたいですね。塙（宣之）さんの“ヤホー”と、ともしげの天然と、どっちがいっぱい言い間違えるか、みたいな（笑）」
ともしげ「あと、芝くんのことが大好きな鳥居みゆきさんに、モグライダーに入ってもらうのも面白いかなと」
芝「キツいキツいキツい！（笑）」
◆では最後に、放送を楽しみにしている視聴者に向けてメッセージをお願いします。
芝「おかげさまで、われわれもようやく『爆笑レッドカーペット』に出演できました。今回初めて、流れる…というか、流される体験をさせてもらったので、俺たちの“流され慣れてない顔”を見ていただければと思います（笑）」
ともしげ「“延べ99組”と聞くと、見るのが大変だと思うかもしれませんが、ショートネタなので、テンポよく、最後まで楽しく見られます。ぜひ全部見てください！」
芝「誰目線だよ（笑）」
▼『爆笑レッドカーペット 怒涛の最新ショートネタ 新春満点大連発SP』出演芸人
青色１号〈★〉／アキラ100％／アンガールズ／飯尾和樹（ずん）＆堀内健（ネプチューン）＆多田健二（COWCOW） /井戸田潤（スピードワゴン）／インスタントジョンソン／ウエストランド／Ａマッソ〈★〉／大谷健太〈★〉／お見送り芸人しんいち〈★〉／蛙亭／かが屋〈★〉／木村卓寛（天津）／清川雄司〈★〉／キンタロー。／金の国／クールポコ。／空気階段〈★〉／くまだまさし＆ハイキングウォーキング／ぐりんぴーす〈★〉／コットン／コロコロチキチキペッパーズ〈★〉／サイクロンＺ／ザ・マミィ〈★〉／さや香〈★〉／サルゴリラ〈★〉／サンシャイン池崎／ジェラードン／シシガシラ／シマッシュレコード〈★〉／シャウト!!（バイク川崎バイク＆サンシャイン池崎）〈★〉／シャルロット〈★〉／シューマッハ／庄司智春（品川庄司）＆なかやまきんに君／スクールゾーン／スピーディーハンター〈★〉／世界クジラ〈★〉／太鵬〈★〉／タナからイケダ／谷＋１。〈★〉／Ｗエンジン／タワー〈★〉／チェリー吉武／チャンス大城／ちゃんぴおんず〈★〉／どぶろっく／トム・ブラウン〈★〉／友田オレ／友近＆近藤春菜（ハリセンボン）／鳥居みゆき／トレンディエンジェル／ナイツ／なだぎ武／ななまがり／軟水〈★〉／二代目ちくわぶ〈★〉／ねこじゃらし〈★〉／ネルソンズ／NON STYLE／バタハリ〈★〉／ハナコ〈★〉／ハライチ／ハリセンボン／パンクブーブー／髭男爵／ビコーン！／ビスケットブラザーズ〈★〉／響／５GAP／フォーリンラブ／フタリシズカ〈★〉／紅しょうが〈★〉／マシンガンズ／松浦景子〈★〉／ミスター大冒険。〈★〉／もう中学生／モグライダー〈★〉／燃ゆるレジーナ〈★〉／ヤーレンズ〈★〉／柳原可奈子／ヤンシー＆マリコンヌ／ゆってぃ＆ザブングル加藤＆稲田直樹（アインシュタイン）／吉住〈★〉／ラパルフェ／ラビットラ〈★〉／ランジャタイ〈★〉／レモンと炭酸〈★〉／ロッチ／ロングコートダディ〈★〉／笑い飯
※五十音順／〈★〉＝番組初登場