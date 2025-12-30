ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が29日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。水着姿でのピアノ動画を投稿した。

白ドット柄の茶色いハイレグビキニ水着姿を披露。「水着でピアノ弾くと『風邪ひくよ〜』ってよく言われるから頭だけは暖かくした笑」と白いニット帽をかぶって、宮崎駿監督アニメ映画「千と千尋の神隠し」の久石譲氏「いつも何度でも」を奏でた。

また、別の投稿では、「白似合う？」と問いかけ、美しい谷間を大胆に露出した衝撃的デザインのノンショルダーワンピース姿をアップ。「オフ会ありがとうございました 少人数開催で、みんなと今年最後に濃密な時間を過ごせたのがとっても嬉しい来年も沢山思い出作ろうね〜！！ みんなでやるゲーム楽しすぎてあと3時間くらいやりたい。笑 次オフ会やるならアルコール飲めるところで出来るって！ 日本酒一緒に飲もハート笑 差し入れもいつもありがとう」とオフ会に参加してくれたファンらに感謝の気持ちをつづった。

ファンやフォロワーからも「最高最強のぽち様」「奇跡の美そのもの」「清楚で可愛くてエロい」「布面積が足りてなさ過ぎる」「可愛すぎ」「ビューティー」「なんか、エモい」「ナイスバディ」「存在がファンサ」「水着で素晴らしい演奏」などのコメントが寄せられた。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。今年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週間プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。同9月にゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。SNS総フォロワー数は100万人超。