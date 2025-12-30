ロングコートダディ『レッドカーペット』初登場「まだまだ続くよ、正月のお笑い番組！」【コメント全文】
フジテレビ系バラエティー『爆笑レッドカーペット 怒涛（どとう）の最新ショートネタ 新春満点大連発SP』が、来年1月2日に放送される（後6：25）。30日、ロングコートダディのコメントが到着した。
【写真】『真夏のオール新ネタ60連発！大復活SP〜』の出演者ら一部抜粋
漫才、コント、ピン芸などのジャンルや世代を問わず、数多くのお笑い芸人が代わる代わる登場し、約1分間の“ショートネタ”を披露。ネタが終わるとステージに敷かれた赤いカーペットが動き出し、芸人が袖へ消えていく…という斬新な演出で一世を風靡（ふうび）し、当時のテレビ界に空前のショートネタブームを巻き起こした『爆笑レッドカーペット』。2007年2月より放送を開始し、2008年4月〜2010年8月のレギュラー放送を経て、その後もたびたびスペシャルが放送されてきたが、2025年夏、なんと約11年ぶりに復活。今年8月11日に『爆笑レッドカーペット 真夏の最新ショートネタ60連発！大復活SP』として放送し、総勢60組の芸人が登場して渾身のショートネタを繰り広げ、大好評を博した。
この『大復活SP』の成功を受けて、早くも2度目のカムバックを果たすが、このたびついに全出演者99組のラインナップが解禁となった。今回のキャストの中でさらに注目なのが、“スペシャルMC”を務める高杉真宙。番組MCの高橋克実＆今田耕司、進行の山崎夕貴アナ（※崎＝たつざき）とともに大所帯＆長丁場の番組を楽しく盛り上げていく。なお、高杉がバラエティー番組のMCを務めるのは、今回が初めて。若手演技派俳優の彼が、いったいどんな司会ぶりを見せてくれるのか、期待は高まるばかりだ。
そして、スタジオのパネラー席に座り、芸人たちを見守る「レッドカーペット会員」も、もちろん健在。前半ブロックでは、大谷亮平、指原莉乃、松田好花（日向坂46）、山下健二郎（三代目 J SOUL BROTHERS）、ゆうちゃみ、吉川愛、LEO（BE:FIRST）の7人が、続く後半ブロックでは、池田美優、井桁弘恵、大友花恋、津田健次郎、綱啓永、福本莉子、和田正人の7人登場。それぞれの会員は、芸人たちのショートネタを間近で鑑賞し、面白さに応じて1〜3点で採点。その合計点数によって「満点大笑い」「大笑い」「中笑い」「小笑い」の4段階の評価が決定する。
■ロングコートダディ（堂前透、兎）
◆『爆笑レッドカーペット』初出演の感想をお聞かせください。
堂前「昔、工場のアルバイトで、ベルトコンベアで流れてくる鶏肉を、決められたグラム数に取り分ける作業をしてたんですけど、あれから10年以上経って、今度は自分が流れてくる側になっているというのが、とても感慨深かったです」
兎「僕は、昔から憧れていた父親と同じ制服を着て出演できたのが感慨深かったです」
◆兎さんのお父様は警察のお仕事をされていたのですか？
兎「あ、すみません、それは言えないです」
堂前「（笑）。あと、お客さんの雰囲気があったかくて、それはありがたかったんですけど、ネタよりも、カーペットが動いたときの方がウケてたような気がして…」
兎「確かに。カーペットが動き出した瞬間、“フゥ〜！”ってなってたもんね」
◆デビュー当時、お二人は『爆笑レッドカーペット』という番組についてどんな印象を持っていましたか。
堂前「よく見てましたよ。たくさんの芸人さんを一気に見ることができて、楽しい番組やなと」
兎「僕もよく見てたんですけど、当時住んでた家がすごく狭くて、テレビを置く場所が棚と冷蔵庫の間しかなかったんです。だから画面の両端が見えなくて、真ん中のところしか見えてなかったので、床が動いているなんて全然知らなくて。編集で芸人さんが左から右にシュッと動いてるだけだと思ってたんですよ。だから今日、こんなにも床が動いてるんだと知って、びっくりしました。世の中まだまだ知らないことだらけですね」
◆当時、番組のオーディションを受けたことは？
兎「う〜ん、あったかもしれないですけど…」
◆どちらかというと、視聴者として楽しんでいた？
堂前「はい、割とそんな感じやったと思います」
◆お二人がコラボしてみたい“レッドカーペット芸人”は？
堂前「レッドカーペット芸人ではないですけど、ママタルトの大鶴肥満と一緒に出てみたいですね。ネタは何でもいいんですけど、カーペットの動きを遅くして、ゆっくり消えていきたいです」
兎「あ、それはいいね。重量級の芸人さんを集めるのも面白いかもしれない。カーペットがギュルギュル〜って音を立てて」
堂前「空回りしてたら、さらに面白いんですけどね」
兎「音はするけど全然動いてないぞ、みたいな」
◆では最後に、放送を楽しみにしている視聴者に向けてメッセージをお願いします。
堂前「放送は１月２日ですよね？…え〜、まだまだあけましておめでとうございます！まだまだ続くよ、正月のお笑い番組！行け！」
兎「行け！正月を楽しめ！寝るな！…以上です」
▼『爆笑レッドカーペット 怒涛の最新ショートネタ 新春満点大連発SP』出演芸人
青色１号〈★〉／アキラ100％／アンガールズ／飯尾和樹（ずん）＆堀内健（ネプチューン）＆多田健二（COWCOW） /井戸田潤（スピードワゴン）／インスタントジョンソン／ウエストランド／Ａマッソ〈★〉／大谷健太〈★〉／お見送り芸人しんいち〈★〉／蛙亭／かが屋〈★〉／木村卓寛（天津）／清川雄司〈★〉／キンタロー。／金の国／クールポコ。／空気階段〈★〉／くまだまさし＆ハイキングウォーキング／ぐりんぴーす〈★〉／コットン／コロコロチキチキペッパーズ〈★〉／サイクロンＺ／ザ・マミィ〈★〉／さや香〈★〉／サルゴリラ〈★〉／サンシャイン池崎／ジェラードン／シシガシラ／シマッシュレコード〈★〉／シャウト!!（バイク川崎バイク＆サンシャイン池崎）〈★〉／シャルロット〈★〉／シューマッハ／庄司智春（品川庄司）＆なかやまきんに君／スクールゾーン／スピーディーハンター〈★〉／世界クジラ〈★〉／太鵬〈★〉／タナからイケダ／谷＋１。〈★〉／Ｗエンジン／タワー〈★〉／チェリー吉武／チャンス大城／ちゃんぴおんず〈★〉／どぶろっく／トム・ブラウン〈★〉／友田オレ／友近＆近藤春菜（ハリセンボン）／鳥居みゆき／トレンディエンジェル／ナイツ／なだぎ武／ななまがり／軟水〈★〉／二代目ちくわぶ〈★〉／ねこじゃらし〈★〉／ネルソンズ／NON STYLE／バタハリ〈★〉／ハナコ〈★〉／ハライチ／ハリセンボン／パンクブーブー／髭男爵／ビコーン！／ビスケットブラザーズ〈★〉／響／５GAP／フォーリンラブ／フタリシズカ〈★〉／紅しょうが〈★〉／マシンガンズ／松浦景子〈★〉／ミスター大冒険。〈★〉／もう中学生／モグライダー〈★〉／燃ゆるレジーナ〈★〉／ヤーレンズ〈★〉／柳原可奈子／ヤンシー＆マリコンヌ／ゆってぃ＆ザブングル加藤＆稲田直樹（アインシュタイン）／吉住〈★〉／ラパルフェ／ラビットラ〈★〉／ランジャタイ〈★〉／レモンと炭酸〈★〉／ロッチ／ロングコートダディ〈★〉／笑い飯
※五十音順／〈★〉＝番組初登場
