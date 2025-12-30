モデルの谷碧（27）が29日、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。

「この水着、過去1ハイレグ」とつづり、布面積が少ない衝撃的な紫色のハイレグ水着ショットを公開。波打ち際で立ち膝となり、笑顔を見せた。

また、別の投稿ではクリスマスに「トナカイになったよ」とベージュと茶色のひもビキニ水着姿もアップ。トナカイのカチューシャもつけた。

ファンやフォロワーからも「めっちゃくちゃ可愛い」「聡明で美しい」「水着お似合いセクシー」「スタイル抜群」「完璧な肉体」「美しいカラダ」「いい角度」「はちきれる〜」「わくわくドキドキ」「すげぇ!!」「たまらん」「バックショットも見たいです」などのコメントが寄せられている。

谷は岩手県出身。新潟大教育学部を卒業し、中高の社会科教員免許を取得している。170センチの長身で小学生から大学までバスケットボールを経験。元OLで、今年1月にグラビアデビューを果たした。元フジテレビのアナウンサーで現在はフリーで活躍する加藤綾子アナに似ていると話題になり、雑誌などでは「グラビア界のカトパン」とキャッチフレーズがついたこともある。