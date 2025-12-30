ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢µÝÆ»¤ËÁ´½¸Ãæ¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢ËÜµ¤¤Ç²ù¤·¤¬¤ë¡¡µÝ¤ò°ú¤¯»Ñ¤¬¡È¥É¥é¥Þ¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¡É¡ÖÀ¨¤Þ¤¸¤¤¥ªー¥é¤È²£´é¤ÎÈþ¤·¤µ¡×
¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡ÚÌÚÂ¼¤µ～～¤ó¡ª¡Û¡ÖÆ»¡×¥·¥êー¥º¡ªÌÚÂ¼ÂóºÈ¡õ¿·°æ·ÃÍýÆá£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡ÖµÝÆ»¡×¡Ê¤¤¤è¤¤¤èËÜÈÖ¡ªÅªÁ°ÊÔ¡Ë¡×¤ò12·î27Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡ÛµÝ¤ò°ú¤¯ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ÎÈþ¤·¤¤²£´é¡Ë
¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¡¢¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Î¿·°æ·ÃÍýÆá¤È¤È¤â¤Ë¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤ËµÝÆ»¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÆ±´ë²è¡£¤½¤Î¸åÊÔÆ°²è¤Î¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢´¬ÏÎ¤ò»È¤Ã¤¿·Î¸Å¤Ç½êºî¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿ÌÚÂ¼¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÅª¤òÌð¤Ç¼Í¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
¡¡ºÇ½é¤ËÊü¤Ã¤¿Ìð¤ÏÅª¤«¤é³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ö¤ì¤ë¤ó¤À¡×¤È»×¤ï¤ºÒì¤¯¡£¿·°æ¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÈô¤Ó¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥Õ¥©¥íー¤·¡¢´îÂ¿°ìÍºÀèÀ¸¤«¤é¤Ï¡ÖÁÀ¤¤¤¬Àµ¤·¤¯¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¦¡£2¼ÍÌÜ¤ÏÀµ¤·¤¯ÁÀ¤¤¤¬¤Ä¤¡¢Åª¤ÎÏÈ¤ËÌð¤¬¿¨¤Ã¤¿¡£¼¡¤ÏÌÚÂ¼¤È¿·°æ¤¬Æ±»þ¤Ë¾ì¤ËÆþ¤ê¡¢2¿Í¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÌð¤ò¼Í¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ºÆ¤ÓÅª¤«¤é³°¤ì¤¿¤ê¡¢Ìð¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¶ìÀï¤¬Â³¤¯¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ÎµÝ¤ÈÌð¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤È¿§¤ó¤Ê·×»»¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÇº¤àÌÚÂ¼¤Ë¡¢´îÂ¿ÀèÀ¸¤Ï¡ÖÀµ¤·¤¯°ú¤±¤ÐÀµ¤·¤¯Ìð¤ÏÈô¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÊü¤Ã¤¿¼¡¤ÎÌð¤Ï¡¢Åª¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃæ¤Ã¤¿¡£Ìð¤Ï4Ç¯Á°¤è¤ê¤âÃæ¿´¤Ë¶á¤¤¾ì½ê¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÚÂ¼¤ÎÃ»´ü´Ö¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤ò¸«¤Æ¡¢ÉÔÄ´¤Î¿·°æ¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¤ä¤á¤Á¤ã¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È¤³¤Ü¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°Õ¿Þ¤»¤ºÁá¤¯Ìð¤òÊü¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÈÁáµ¤¡É¤¬Ä¾¤é¤Ê¤¤¿·°æ¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤Ë¡Ö¤Þ¤À¤À¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¡¡6ËÜ1ÁÈ¤ÎÌð¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Åª¤Î¶á¤¯¤Ë¹Ô¤¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¡£Ìð¤ò²ó¼ý¤·¼¡¤Î½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Õ¥©ー¥à¤Î³ÎÇ§¤Ê¤É¤¬¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¡È¥´¥àµÝ¡É¤Ç¤ÎÎý½¬¤ò¿·°æ¤¬Á¦¤á¤Æ¤¯¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÌÚÂ¼¤Ï´¶³Ð¤òÄÏ¤à¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¡Ö¤ª¤ª¡×¤È´¶Æ°¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤ÞºÆ¤ÓÅª¤òÁÀ¤¦¤È¡¢3¼ÍÌÜ¤ÇÀèÄø¤è¤ê¤âÃæ¿´¤Ë¶á¤¤¾ì½ê¤ò¼Í»ß¤á¤¿¡£
¡¡4¼ÍÌÜ°Ê¹ß¤ÏÅª¤Ë¤¢¤¿¤é¤º¡¢¤â¤É¤«¤·¤¤»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤Î»þ´Ö¤Ë¡£´îÂ¿ÀèÀ¸¤Ï¡Ö½ÐÍè¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤¬·Î¸Å¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¼ºÇÔ¤·¤Æ¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¹¤Ã¤´¤¤¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢ÌÚÂ¼¤ÎÅª¤¬ºÆ¤ÓµÝÆ»¾ì¤ÎÊÉ¤Ë¾þ¤é¤ì¡¢¡ÖÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ÎÅª¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤ò¼«¤é½ñ¤¤¤ÆÅ½¤êÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁ°È±¤¬åºÎï¤Ë¤Ê¤Ó¤¤¤ÆÁÀ¤Ã¤Æ¤ëÅª¤ËÌ¿Ãæ¤¹¤ë¤Î¥Þ¥¸¤Ç¥É¥é¥Þ¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤Ç¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¡ÖÁ´½¸Ãæ¤·¤Æ¤ëÂóºÈ¤¯¤ó¡¢À¨¤Þ¤¸¤¤¥ªー¥é¤È²£´é¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¡ÖÂóºÈ¤µ¤ó¤ÎÉé¤±¤º·ù¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸=ÅçÅÄ±Í¡Ë