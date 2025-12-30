阿部巨人　注目のし烈な外野手争いの行方　「新加入したFA戦士」「キャリアハイの7本塁打をマークしたヤングジャイアンツ」

中山は今季、キャリアハイの7本塁打と覚醒の兆しを見せた(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext

主砲・岡本和真が抜ける巨人ではし烈な外野手争いの行方も注目されている。

チームでは今オフ、FA移籍で日本ハムから松本剛が加入。かつての首位打者、またゴールデン・グラブを獲得したこともあり、松本は中堅候補として見られている。

【動画】この打撃があるから、見逃せない！衝撃のリチャード9号満塁弾シーン

となると残るポジションは2つ。

まず一つは残留が決まったトレイ・キャベッジをどこで起用するかも注目となりそうだ。打率.267、いずれもチームトップの17本塁打、51打点をマークし、長打力が期待されるキャベッジはチームに欠かせないピース。

また右翼の有力候補にあがるのはプロ5年目の今季、大きく飛躍した中山礼都にもある。

本来は内野手だが、出場機会を求めてシーズン途中から外野にも挑戦、後半戦は右翼で先発する機会が増えた。

自己最多の103試合出場。打率.265、7本塁打、32打点をマーク。特に後半戦ではリチャードとともに近未来打線でチームを盛り立てた。