三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生（文科二類）の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第113回は、「勉強に挑む姿勢」について考える。

「数学の天才」が生み出した数式の真実

東京大学の受験に自信がなくなった天野晃一郎に、東大合格請負人の桜木建二は「叩いてかぶってジャンケンポン」の勝負を持ちかける。15連敗の後にようやく1勝できた天野に、桜木は「合格するまで勉強する」ことが合格の秘訣（ひけつ）だと説く。

「雨乞い理論」というものがある。

「絶対に成功する雨乞いとは、雨が降るまで祈り続けることだ」というものだ。一見荒唐無稽な精神論だが、多くの経営者が同じような名言を残している。経営の神様・松下幸之助が言ったとされる「成功するまで続けたならば失敗というものはない」という旨の言葉を想起した人も多いだろう。

とはいえ、一介の大学生としてはやはり「そりゃ成功者が言ったらそうでしょうけど」と言いたくなる。勝者のポジショントークであることを大前提として、個人的に思うのは「続け方」「挑み方」の重要性だ。

自分が挑むべき領域と現在の戦場を間違えず、先人の知恵を借りたうえで挑み続ける、いわゆる「巨人の肩に乗る」ことが求められる。これは口で言うのは簡単だが、実際にやるとなると難しい。

高校生の時に数学の先生からこんな話を聞いたことがある。「昔、数学の天才がいた。1人でこもって勉強していたら、天才的な数式を生み出した。だがそれは、中3で習う『二次方程式の解の公式』だった」。

この話の信ぴょう性は置いておくとして、いかに天才的な思考力を持っていても、既存の学識をなぞることで、その道筋を大幅に短縮できることがわかる。

小学3年生で覚えた快感が忘れられない

いわゆる「車輪の再発明」だ。車輪のような単純な構造のものを、無駄な労力をかけて1から作り上げてしまう、という皮肉だ。もっとひどい場合は「四角い車輪の再発明」になってしまう。車輪を再発明した上に、しかも車輪を四角形にして役にたたないものを作ってしまうという意味である。

もちろん、「車輪の再発明」が全て否定されるわけではない。大学生までの勉強のほとんどは既知の知識や理論をなぞるだけだ。今思うと簡単な問題でも、「悩み抜いて解くこと」に意味がある。

今でも覚えているのが、小3の頃に人生で初めて「証明」した時のことだ。

「1／3−1／4」と「1／3×1／4」や、「1／5−1／6」と「1／5×1／6」などの答えが一緒になることに気が付き、なぜ一緒になるのだろうと不思議に思った。「文字でおいてみよう」と考え、○と□を使ってどの数字でもこの法則が成り立つことを「証明」した時の快感はわすれられない。

要するに、何を目的としているのかだ。単純に思索にふけった結果として、あるいは自分が納得するために先人のプロセスを追体験するのはなんの問題もない。むしろ、その過程こそが重要だ。しかし、例えば効率性を求めて、もしくは純粋に利益を追求する時に一から考えるのは得策ではない。

では、受験はどうだろう。効率を追求するゲームとして設定するのか、あるいは真理を追究する学問のプロセスとして位置付けるのか。多くはその中間、やや効率よりになるのだろうが、違ったアプローチをとってみると面白い発見が得られるのかもしれない。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）