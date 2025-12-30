Lakaの日本未上陸カラーが集結♡渋谷ロフトで叶う自由な美しさ

ジェンダーや固定観念に縛られず、自分らしい美しさを楽しみたい人へ。韓国発ジェンダーニュートラルコスメブランドLakaが、渋谷ロフトにて期間限定ポップアップイベントを開催します。日本未上陸アイテムを含む50色以上の豊かなカラーバリエーションが揃い、まるで自分だけの色に出会う旅のような空間に。ぜひ体験してみてください。

日本未上陸カラーが主役の特別空間



Fruity Glam Tint

今回のポップアップでは、韓国・聖水(ソンス)のフラッグシップストア限定アイテムが日本初上陸。

FruityGlamTintは全49色1,980円(税込)のうち、日本初お披露目となる24色(＃126～＃150※＃141除く)が登場します。

高保湿・高水分¹フォーミュラで、唇にうるおいと透明感²のあるツヤを長時間キープ。

さらにMonoEyeshadowは全50色各1,045円(税込)で、日本のオフライン店舗では初展開となる注目アイテムです。

＊1：当社比

＊2：お肌にうるおいを与え、キメを整えること

重ねて遊ぶ、私だけのカラー体験



イベント会場では、ただ試すだけでなく“参加して楽しむ”仕掛けも充実。

テスタープレートを使ってフルーティーグラムティントの色味を視覚的に比較できるほか、異なるカラーを重ねるレイヤリング提案をPOPで紹介します。

製品同士の併用を通じて、自分に本当に似合う色を見つけられるのもLakaならでは。決められた正解ではなく、自分の感覚を信じて選ぶ楽しさを体感できます。

新作＆ノベルティで広がる楽しみ



スージング プレップ リップマスク

ウォッシュフル ティント リムーバー

会場には新作ケアアイテムも登場。SoothingPrepLipMaskは1,980円(税込)、10分で角質をオフしクーリング効果ですっきり整えるアイテム。

WashfulTintRemoverも同価格で、落ちにくいティントをやさしくオフします。

さらにDevilLip全10色各1,980円(税込)も展開。

5秒チャレンジでは先着1,000名にロゴキーリング、3,000円(税込)以上購入で参加できるルーレットなど、毎日楽しめるノベルティイベントも用意されています。

“私の色”に出会う冬のPOPUPへ



Lakaのポップアップイベントは、コスメを選ぶ時間そのものが自己表現になる場所。

日本未上陸カラーや参加型の体験を通して、「こうあるべき」から解放された自由な美しさに出会えます。

色を重ね、試し、遊ぶことで生まれるのは、世界にひとつのあなたのストーリー♡この冬は渋谷ロフトで、Lakaが提案する新しい美の可能性をぜひ体感してみてください。