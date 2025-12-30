ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は１７６ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式29日（NY時間15:07）（日本時間05:07）
ダウ平均 48534.80（-176.17 -0.36%）
ナスダック 23482.95（-110.15 -0.47%）
CME日経平均先物 50490（大証終比：+10 +0.02%）
欧州株式29日終値
英FT100 9866.53（-4.15 -0.04%）
独DAX 24351.12（+11.06 +0.05%）
仏CAC40 8112.02（+8.44 +0.10%）
米国債利回り
2年債 3.463（-0.016）
10年債 4.112（-0.016）
30年債 4.802（-0.012）
期待インフレ率 2.224（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.829（-0.033）
英 国 4.486（-0.021）
カナダ 3.391（-0.008）
豪 州 4.755（+0.015）
日 本 2.044（+0.010）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝58.01（+1.27 +2.24%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4354.10（-198.60 -4.36%）
ビットコイン（ドル）
87336.50（-182.21 -0.21%）
（円建・参考値）
1362万5367円（-28427 -0.21%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
