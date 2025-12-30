NY株式29日（NY時間15:07）（日本時間05:07）
ダウ平均　　　48534.80（-176.17　-0.36%）
ナスダック　　　23482.95（-110.15　-0.47%）
CME日経平均先物　50490（大証終比：+10　+0.02%）

欧州株式29日終値
英FT100　 9866.53（-4.15　-0.04%）
独DAX　 24351.12（+11.06　+0.05%）
仏CAC40　 8112.02（+8.44　+0.10%）

米国債利回り
2年債　 　3.463（-0.016）
10年債　 　4.112（-0.016）
30年債　 　4.802（-0.012）
期待インフレ率　 　2.224（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.829（-0.033）
英　国　　4.486（-0.021）
カナダ　　3.391（-0.008）
豪　州　　4.755（+0.015）
日　本　　2.044（+0.010）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝58.01（+1.27　+2.24%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4354.10（-198.60　-4.36%）

ビットコイン（ドル）
87336.50（-182.21　-0.21%）
（円建・参考値）
1362万5367円（-28427　-0.21%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ