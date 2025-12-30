ドル円は１５６円付近 本日安値圏での推移＝ＮＹ為替 ドル円は１５６円付近 本日安値圏での推移＝ＮＹ為替

ＮＹ時間の終盤に入って、ドル円は１５６円付近と本日安値圏での推移となっている。本日は戻り売りが優勢となっており、ＮＹ時間に入って１５５円台に下落している。ただ、いまのところ下値での押し目買いにも支えられ、下押しするほどの下落ではない。



海外勢はクリスマス休暇明けで、今週から来年に向けた動きが活発化してくると思われるが、本邦勢は正月休みを控え取引自体は閑散な模様。



本日は日銀が「主な意見」を公表していたが、一部から日本の実質金利は依然として非常に低水準にあり、日銀の追加利上げは適切だとの認識が示されていた。また、政策金利と中立金利との間には依然として相当の距離があると指摘する委員もいた。短期金融市場ではいまのところ、来年７月までに１回の利上げを織り込んでいるが、高市政権からのプレッシャーもあり、２回までは織り込めていない状況。ストラテジストからは、「日銀が追加利上げ志向であることは分かっているが、常に問題になるのはそのタイミングだ」との指摘が出ていた。



オプション市場では短期的にドル円の下落リスクをヘッジする取引が優勢となっている。来年はドル安とのシナリオも多く、日銀の追加利上げ観測がさらに強まるようであれば、来年序盤にもドル円は１５０円を試す展開になるリスクを意識しているのかもしれない。ただ、円安を志向する向きは依然多いのも事実。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

