◇第104回全国高校サッカー選手権 1回戦 大津7―1北海（2025年12月29日 フクアリ）

九州・山口勢は1回戦に5校登場し、高校総体準優勝の大津（熊本）は北海（北海道）に先制されながらも7―1と圧勝した。5大会連続で進出する2回戦では青森山田と対戦する。高川学園（山口）、大分鶴崎は勝ち上がり、日章学園（宮崎）、初出場の九州文化学園（長崎）は敗退した。

優勝候補の一角の大津は前半4分に先制されたが、同23分にFW山下が頭で同点ゴールを決めて流れを取り戻した。その6分後に勝ち越し点をアシストした身長1メートル62のエースは「狙い通りだった。チームを助けることができたと思う。苦しい中で点を取れて、役割は果たせたかな」とほっとした笑みを浮かべた。

2―1の前半32分に相手が退場して数的優位になると、山本翼の個人技を生かしたゴールなど、7選手で7点を奪った。昨年は高円宮杯U―18プレミアリーグファイナルで優勝し、今夏の高校総体は準優勝。優勝候補常連となったチームのメンタルを支えるのはオリンピアンの言葉だ。

パリ五輪男子マラソンで6位入賞した赤崎暁が講演で語った「周囲の声を遮断し、自分がやってきたことを信じる」という“本番”の対策を知り「それをおそろかにしていた」と山城朋大監督。昨夏からチームで取り入れ、結果が出ている。

次戦の相手は4大会前の決勝で0―4と完敗した青森山田。指揮官は「高校サッカーファンが楽しみにされているカード。自分たちの力を精いっぱい出し、自分たちのサッカーを表現したい」と意気込んだ。選手権の過去最高成績はその21年度の準優勝。乗り越える準備はできている。