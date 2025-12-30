◇第104回全国高校サッカー選手権 1回戦 奈良育英2（3PK2）2矢板中央（2025年12月29日 オリプリ）

1回戦15試合が行われ、今夏に部員2人が死去した奈良育英は2―2からPK戦の末に矢板中央（栃木）を破り、天国に吉報を届けた。仙台育英の参加辞退により県2位から異例の出場となった聖和学園（宮城）はMF小杉唯斗（3年）の1得点1アシストの活躍などで那覇西（沖縄）に3―0で快勝した。2回戦は31日に行われる。

勝ったのに涙があふれ出る。ピッチに突っ伏す者もいた。4大会ぶりの初戦突破には、それだけ大きな意味がある。試合終了間際に追い付かれて迎えたPK戦。両チーム合わせて6人連続で失敗する重苦しい展開も、勝負の女神は奈良育英にほほ笑んだ。梶村卓監督はかみ締めるように言った。

「奇跡的な勝利。彼らが絶対に（会場に）来てくれたと思うし、力を与えてくれた」

「彼ら」とは亡きチームメートのこと。今年7月に3年生の森嶋大琥（ひろと）さんが白血病で急逝した。8月、2年生の東愛流（あずま・あいる）さんを事故で亡くした。2人とも周囲から愛されるムードメーカー。森嶋さんは頼れるエースで、昨年度も全国のピッチに立っていた。

突然の悲報に練習に参加できない選手もいた。「どうしたら彼らが喜んでくれるか。みんなで前を向いてやっていこう」。梶村監督の言葉で少しずつ悲しみから立ち直ると、チームに変化が生まれた。主将のGK内村は「大琥と愛流のために全国で勝つと、矢印が一つになった」と実感した。チームは全国高校総体から森嶋さんを背番号10でメンバー登録。「うちの10番は森嶋以外にいない」と今大会も大会側の了承を得た。応援席には「大琥・愛流と共に闘え！」と横断幕が掲げられ、2人の写真とユニホームがベンチに置かれた。彼らの存在がイレブンを強くしてくれた。

勝利はきっと天国に届いたに違いない。ただ、2点目を決めたMF柑本（こうじもと）は劇的なPK決着に首を振った。「今日は彼らが勝たせてくれた。2回戦は僕らが勝利を届けたい」。奈良育英の特別な冬が幕を開けた。（坂本 寛人）