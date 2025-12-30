¾¾ºäÂçÊå»á¡¡ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¤Î¥³¡¼¥Á¤äÁª¼ê¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤ÏÀäÌ¯¡¡¤¦¤Þ¤¯»þÂå¤Ë±è¤Ã¤¿¤ä¤êÊý¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿
¡¡¡ÚÊ¿À®¤Î²øÊª¤¬¹Ô¤¯ ¾¾ºäÂçÊå¤ÎÃµµå¡Û¸µÀ¾Éð¤Ç¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡¦¾¾ºäÂçÊå»á¡Ê45¡Ë¤Ë¤è¤ë·î1²ó¤Î¥³¥é¥à¡Ö¾¾ºäÂçÊå¤ÎÃµµå¡×¤Ï2025Ç¯¤ÎºÇ¸å¤È¤Ê¤ë12·îÊÔ¡£¾¾ºä»á¤Ïº£Ç¯¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸½¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë¼èºà³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç2ÅÙ¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿Æ±³ØÇ¯¤Î¡Ö¾¾ºäÀ¤Âå¡×¤Ç¤¢¤ëºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê45¡Ë¤Î½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡21Ç¯¸Â¤ê¤Ç¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤Ç¡¢É¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æº£Ç¯¤Ç4Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£25Ç¯¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸½¾ì¤òË¬¤ì¤Æ¼èºà¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ìîµå°Ê³°¤Î¶¥µ»¤â¤É¤ó¤É¤ó¸«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤¬²þ¤á¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥íÌîµå¤Ç¤Ï¡¢½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼«Ê¬¤ÈÆ±³ØÇ¯¤Ç¡¢WBC¤Ç¤Ï°ì½ï¤ËÂç²ñÏ¢ÇÆ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡ÖÀïÍ§¡×¡£2·î¤Î¥¥ã¥ó¥×¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½ªÎ»¸å¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î´ë²è¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬¾ï¤Ë¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡ÖËÞ»öÅ°Äì¡×¡£ºÙ¤«¤Ê¥×¥ì¡¼¤òÅ°Äì¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤¬Í¥¾¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Èà¤¬²òÀâ¼Ô¤Îº¢¤«¤é¡¢»î¹ç¤ÎÃæ·Ñ¤òÊ¹¤¤¤Æ¹Í¤¨Êý¤Ê¤É¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤¬ºÓÇÛ¤ä¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤Ë¤É¤¦È¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ëº£Ç¯¤ÏÁª¼ê¤ä¥³¡¼¥Á¤é¼þ°Ï¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤Ç¤½¤ì¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¼«¿È¤È¼óÇ¾¿Ø¡¢¤½¤·¤ÆÁª¼ê¤È¤Îµ÷Î¥´¶¡£¶á¤¹¤®¤º¡¢µÕ¤Ë±ó¤¹¤®¤Æ¤âÂÌÌÜ¤Ç¡¢ÀäÌ¯¤Êµ÷Î¥´¶¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤òÊÝ¤Ã¤¿°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÏÂç¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î·Ð¸³¤«¤é¡Ö²æ¡¹¡¢¼óÇ¾¿Ø¤Ï´íµ¡´ÉÍýÉôÌç¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤ÏÁª¼ê¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò´ÉÍý¤·¡¢¼«¼çÀ¤òÂº½Å¤¹¤ë¤³¤È¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ë¤â¡Öµ÷Î¥´¶¡×¤¬É½¤ì¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤É¤ÎÁª¼ê¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤¤Á¤ó¤È»ØÆ³¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¶µ¤¨¤ë¡£¸ÄÀ¤Î°ã¤¦Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤É¤¦ÀÜ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤½¤Î¸«¶Ë¤á¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºå¿À¤È¤¤¤¦¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤µåÃÄ¡£´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢Â¾¤Î11µåÃÄ¤È¤Ï°ã¤¦ÆÈÆÃ¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¦¤Þ¤¯»þÂå¤Ë±è¤Ã¤¿¤ä¤êÊý¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÆüËÜ°ì¤ÏÆ¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Íèµ¨¤ÏµåÃÄ½é¤Î¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÓÇÛ¤¬¤É¤¦¡Ö¿Ê²½¡×¤¹¤ë¤«¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ÍèÇ¯¤ÏWBC¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹ÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Â¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤ä¡¢¤Þ¤À°ÜÀÒÀè¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À¾Éð¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ëº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡¢¹â¶¶¸÷À®Åê¼ê¤é¤ò¼èºà¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£2·î¤Î¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¸½¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë
¡¡¢ã¥¢¥Þ¥´¥ë¥ÕÂç²ñ¼çºÅ¤Ø¢ä¾¾ºä»á¤ÏÍèÇ¯¡¢Ìîµå°Ê³°¤Î¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¤·¤Æ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¥´¥ë¥ÕÂç²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¾¾»³±Ñ¼ù¤Î¥¥ã¥Ç¥£¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¿ÊÆ£ÂçÅµ»á¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡ÖTHE¡¡Double¡×¤Ç¡¢3·î¤«¤éÍ½Áª¤ò³«»Ï¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¡¢²¸ÊÖ¤·¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¹½ÁÛ¤òÎý¤Ã¤¿¡×¡£¸½ºß¡¢½Ð¾ìÁª¼ê¤òÊç½¸Ãæ¡£¾ÜºÙ¤ÏÂç²ñ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡£