落語家の初代林家三平さんの妻でエッセイストの海老名香葉子（えびな・かよこ、本名嘉代子＝かよこ）さんが24日午後8時38分、老衰のため都内の病院で死去した。92歳。東京都出身。葬儀は29日に近親者で執り行った。喪主は長男で落語家の林家正蔵（はやしや・しょうぞう、63）。来年1月9日に東京都台東区の寛永寺輪王殿でお別れの式を行う。戦争で家族6人を亡くし、戦後は「おかみさん」として長く一門を支えた激動の人生に幕を下ろした。

長女みどりの夫でタレントの峰竜太（73）はこの日の家族葬について「湿っぽくなることなく、昭和の爆笑王の奥さんらしく、明るく見送ることができました」と語った。

海老名家と一門を支えたおかみさん。「奥さんのお母さんですからとてもしっかりとしている方で芸能界の作法から何から教えてくれ、怖い存在でもありました」と振り返る。峰が浮気して謝罪会見をした後「しっかりしなさいよ」と叱り飛ばしていた。

最後に会った今秋も「峰くん、太った？」と聞かれたそうで「率直でお世辞などは言わない。そういう存在がいることが今思えばありがたいことです。本当に大往生でした。これまで見守ってくれて感謝しています」としのんだ。