明日12月31日（水）18:00〜23:30 日本テレビ系で生放送「ヒロミの大晦日リホーム」。

ヒロミがDIYのテクニックで様々なお悩みを解決していく「ヒロミリホーム」史上最大！ヒロミが子どもたちのため、壊れた相撲部屋を大規模リフォーム。大晦日にその完成の模様を生放送する。

総勢27名の超強力助っ人・情報解禁第6弾！山田涼介が参戦！

未来の横綱を夢見る子どもたちの相撲クラブ。今秋の台風でテント屋根が壊れてしまい、土俵で練習できない子どもたちのお悩みに全力で向きあう当番組。土俵を作り直したい、築100年以上の土俵横の古民家を子どもたちが快適に過ごせるようにリフォームしたい、練習に励む子どもたちのためにシャワー室を作ってあげたい…など多くのお悩みに向け、ヒロミ＆豪華助っ人が懸命にリフォームに励んでいる。

生田斗真、阿武松部屋、鬼越トマホーク、加藤浩次、上白石萌歌、小泉孝太郎、小関裕太、佐藤二朗、篠原涼子、timelesz佐藤勝利・橋本将生・猪俣周杜、玉ノ井部屋、ムロツヨシ、やす子、横山裕（※五十音順）に続き、山田の参戦が決定。

意外にも、これまで共演経験があまりなかったというヒロミと山田。山田がお手伝いするのは、相撲教室の顔にもなる「子どもたちが使うテーブル」作り！子どもたちが食事をする巨大なテーブルをおしゃれなデザインに仕上げる。

テーブルを築100年の古民家に合う“和風テイスト”にすると聞いた山田は、「実は和風のインテリアに、僕自身も興味があるんです！」「クリエイティブな作業が大好きだから本当に楽しみです」と目を輝かせ、ヒロミも次第に「涼介！」と呼び出し、「なんでHey! Say! JUMPと共演経験がなかったんだろう？」と会話も弾み、一瞬にしてバディのような空気感を作り上げていく。

今回の“和風テイスト”を表現するために選んだのは、レジンを使った手法。レジンとは透明な樹脂で、常温で加工でき着色もできるDIYで人気の材料。割れていたり穴が開いている木材にレジンを流し込み、オリジナル性の高い作品となるレジンテーブルに仕上げていく。

レジンは基本透明だが、着色料を入れて好きな色に出来るのも人気の秘訣。ヒロミと山田は1滴単位で濃度を調整し、色を組み合わせたり、パールやラメも入れながら、和気藹々とテーブルに流し込む色を決めていく！

色を決めてレジン液を作成しても、気泡を除去したり、複雑な作業が沢山！「2人で店を開いているみたいだな」と思わずヒロミもコメントするほど、リズム良く作業を進めていく。

ヒロミと山田が作ったレジンテーブルは、子どもたちの相撲教室にどのような形で入り込むのか？その模様は大晦日の放送でお披露目！そして、果たして相撲部屋は大晦日までに完成できるのか？どうぞお楽しみに！

■山田涼介 コメント

和の雰囲気が好きで、和風のインテリアに僕自身も興味があるので、今回、非常に楽しい作業の連続でした。カラフル樹脂を使ったテーブルは、思わず自分も欲しくなってしまいましたし、相撲教室の子どもたちが楽しい食事の場として、喜んで使ってくれたら嬉しいです！

■出演者：ヒロミ

■SPゲスト：生田斗真 / 阿武松部屋 / 鬼越トマホーク / 加藤浩次 / 上白石萌歌 / 小泉孝太郎 / 小関裕太 / 佐藤二朗 / 篠原涼子 / timelesz（佐藤勝利、橋本将生、猪俣周杜） / 玉ノ井部屋 / ムロツヨシ / やす子 / 山田涼介 / 横山裕 ほか ※五十音順

■公式X：@hachioujirihome

■公式TikTok：@hachioujirihome