第70回有馬記念

中央競馬の一年の総決算、G1第70回有馬記念は28日、中山芝2500メートルで行われ、3番人気ミュージアムマイル（牡3、高柳大）が制した。表彰式には女優・長澤まさみがプレゼンターとして登場し、現地もネットも沸いたが、他にも大物2人が発見され、ネット上で話題になっている。

表彰式に登場したのは、JRA年間プロモーションキャラクターを務める女優の長澤まさみだった。髪をポニーテールにして赤の衣装に身を包み、ミュージアムマイルに騎乗したクリスチャン・デムーロ騎手に花束を渡した。

一方、スタンド上層の客席で見ていたのは俳優の妻夫木聡と、女優の松本若菜だった。2人は今月まで放送されたTBS系競馬ドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」に出演。妻夫木は作中で演じた栗須栄治と同じスーツ姿。松本はメガネ姿で黒いコートを着ていた。

現地で見たファンや、X上のファンからは様々な声が上がった。

「ドラマは終わったのに栗須の顔してる」

「今年の有馬記念をバズらせた立役者の一人」

「おふたりー！きてくれてありがとうー！」

「若菜さん綺麗すぎ」

「栗須くん まんまやん」

また、ミュージアムマイルの鞍上がクリスチャン・デムーロだったこともあり、「栗須さんが来てたから『クリスチャン』…ってコト！？」などの声もあった。



（THE ANSWER編集部）