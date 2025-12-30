ÌÜ»Ø¤»¡Ö¥Ò¥µ¥Î¥ê¥í¡¼¥É¡×µð¿Í¥É¥é£±¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬¤ØÆâ³¤Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡ÖÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬üâ¶¶¾°À®¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¡áºíµÜÀ½ºî½ê¡á¤Ë£²£¹Æü¡¢¡Ö¥Ò¥µ¥Î¥ê¥í¡¼¥É¡×»ØÎá¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£±ÇÁü¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿Æâ³¤Å¯ÌéÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê£´£³¡Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÀþ¤ÏºÙ¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤Î¤Ï³Î¼Â¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯´·¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬郄¶¶¾°À®¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È£²£°£°£°Ç¯Âå¤Îµð¿Í¤ò»Ù¤¨¤¿¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Ë½Å¤Í¤¿¡£
¡¡·ÐÎò¤äÆÃÄ§¤¬°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤µ¤»¤ë¡££²¿Í¤Ï¤È¤â¤Ë¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤«¤é¥¥ì¤Î¤¢¤ëÄ¾µå¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢¹â¤¤À©µåÎÏ¤âÉð´ï¡£¥¦¥£¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¾°À®»á¤¬¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¡¢ÃÝ´Ý¤¬¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢±¦ÂÇ¼Ô³°³Ñ¤ËÄÀ¤àµ°Æ»¤â½Å¤Ê¤ë¡£ÃÝ´Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼Ò²ñ¿Í½Ð¿È¤Ê¤¬¤é¿¤Ó¤·¤í¤ÎÂç¤¤µ¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯¡¢Æâ³¤¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤ÏÁá¤¯ÍÏ¤±¹þ¤Þ¤»¤Æ¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾°À®»á¤ÏÆ±¤¸¤¯¼Ò²ñ¿Í¤ÎÅì¼Ç¤«¤éµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¡¢£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤·¤Æ£¹¾¡£¶ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£±£¸¡£µåÃÄ»Ë¾åÍ£°ì¡¢¥É¥é¥Õ¥ÈÆþÃÄº¸ÏÓ¤Ç£±Ç¯ÌÜ¤Ëµ¬ÄêÅêµå²ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡££Ï£Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î½éÅÐÈÄ½é´°Éõ¤Ê¤É¡¢Í×½ê¤Ç¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤â¼¨¤·¤¿¡£ÃÝ´Ý¤Ï¡Ö»î¹ç¤ÇÇÈ¤òºî¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬Éð´ï¡×¤È°ÂÄê´¶¤ò¶¯¤ß¤Ëµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤Î¥®¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤âÆÀ°Õ¡£¾°À®»á¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Ä¤±¤¿ÇØÈÖ¹æ£²£±¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢Æ±ÍÍ¤Î¥µ¥¯¥»¥¹¥í¡¼¥É¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡£±£±·î¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ç¤ÏÆâ³¤¥³¡¼¥Á¤é¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡Ö¡Ø´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£º¸¤Î¥¨¡¼¥¹¤Î·ÏÉè¤ò·Ñ¤°¡£¡Ê¿å¾å¡¡ÃÒ·Ã¡Ë
¡¡¢¡郄¶¶¾°À®¤Î¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¡¡½¤ÆÁ¡½¶ðÂç¡½Åì¼Ç¤ò·Ð¤Æ£¹£¹Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£Ä¹Åè´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢£²£µºÐ¤Îº¸ÏÓ¤Ï£°£°Ç¯£´·î£¶Æü¡¦ÃæÆüÀï¡Ê¥Ê¥´¥ä£Ä¡Ë¤Ç£¸²ó£±¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢µåÃÄ¤Ç¤Ï£¶£¶Ç¯ËÙÆâ¹±É×°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥×¥í½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¤Ç¤Î½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡££²£´ÅÐÈÄ¤Ç£¹¾¡£¶ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£±£¸¡¢£±£³£µ²ó£²¡¿£³¤Ç¡¢¥É¥é¥Õ¥ÈÆþÃÄ£±Ç¯ÌÜ¤Îº¸ÏÓ¤Ç¤ÏµåÃÄ½é¤Îµ¬ÄêÅêµå²óÅþÃ£¡££Ï£Î·èÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥À¥¤¥¨¡¼¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÂè£µÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢¿·¿Í»Ë¾å½é¤Î½éÅÐÈÄ½é´°Éõ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£