Aぇ! group、令和最強パワースポットを検証 “見たことのない巨大装置”で運試しゲーム【メンバーコメント】
4人組グループ・Aぇ! groupが、30日放送のフジテレビ系『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』の1時間スペシャル（深0：10分〜1：10）に出演する。Aぇ! groupのメンバーが「令和最新版！最強パワースポットってどこ？」をテーマに、“令和最新”のパワースポットの中でどこが最強なのかを検証していく。
【番組カット】想像以上にやばい⋯！炎から逃げる正門良規
今回は、Aぇ! groupが最新のパワースポットに行き、開運ロケを実施。メンバーそれぞれの個性にぴったりな開運スポットを訪れ、体当たりでどこが最強のパワースポットなのかを検証することに。そして、スタジオでは全員で運試しゲームにチャレンジし、最も運気が上がったメンバーを決定する。
正門良規は、「最強の運気を味方につけたい」とある場所へ。「もう手応えしかない」と話す正門だが、“開運の儀式”があると聞き、「やりましょう！」と即決。特別な場所で行われる伝統的な儀式とは。そして、「『Aぇ! groupのQ&Aぇ!』の運命も背負って」と語る気合十分の正門は、正装と呼ばれるある格好に着替え、体を張って儀式に挑む。
末澤誠也は、ある場所で七福神巡りを実施。「神様7人やから運7倍やん」と早くも勝ちを確信する末澤は、スタッフから「七福神全員ご存じですか？」と聞かれ、番組ではおなじみの友達ことAIに早速質問してみる。「めっちゃええやつ」とAI沼にどっぷりはまりながら、七福神巡りを進めていく。今回の七福神巡りは、末澤にぴったりなある特徴があるというがそれは一体何なのか。
自称芸能界No.1おしゃれ番長の小島健は、そんな彼にぴったりな令和最新のオシャレ神社で開運祈願。“あるもの”に関する神をまつっている神社ということで、「ぴったりですね！俺の神社や！」と大盛り上がり！運試しの勝利を祈願する他、けがれをはらう儀式も行い、「本当にスッキリした！」と話す小島。さらに、ある仕掛けが施されているという開運スポットも紹介する。
佐野晶哉は、意外な場所にある他には類を見ないという“映える”神社へ。プライベートで持ち歩いているカメラで実際に写真を撮り、楽しみながらお参り。撮影した写真を確認しながら「すごいすてき」と感動する佐野。大人気というオリジナル開運グッズもゲット。さらに、由緒正しきある場所も訪れ、全国屈指の“映える”パワースポットでさらなる開運を目指す。
そして、スタジオではAぇ! groupがこのためだけに用意された“見たことのない巨大装置”で運試しゲームに挑む。開運ロケを経て運気が高まり、2026年幸先の良いスタートを切るのは一体誰なのか。26年のAぇ! groupを背負う福男を決定する。
■メンバーコメント
▼正門良規
――ロケに行った感想は？
地元の方々と触れあえて楽しかったです。身も心も満たされました。充実した時間を過ごすことができて、いいロケになったのではないかなと思います
――スタジオ収録はいかがでしたか？
『Aぇ! groupのQ&Aぇ!』チームの本気を感じました（笑）。ちゃんと情報もお伝えしつつ、体を張るところは張っていて、この番組でしか見ることのできない内容になっていると思います。他のメンバーのロケも個性が出ていて面白かったです！みんなが街ロケをちゃんとやっているところを見たことがなかったので、とても新鮮でした。運試しゲームは、まだやったことのないゲームがあるんやって思って（笑）。ビリビリ・絶叫・バンジーとそれなりに経験してきましたが、今回は新ジャンルでした（笑）。これは絶対見てほしいです！
▼末澤誠也
――ロケに行った感想は？
七福神巡りをしたことがなかったので、純粋に楽しかったです。興味がある方にはとてもおすすめの場所だったので、ぜひ参考にしていただけたらうれしいです。
――スタジオ収録はいかがでしたか？
まず1時間スペシャルをやらせていただくことがありがたかったです。開運スポットにメンバーがそれぞれロケに行っていますので、ぜひ参考にしていただければと思います。ロケは各々（おのおの）のカラーが出ていて面白かったです。でもそれだけで終わらないのが『Aぇ! groupのQ&Aぇ!』で（笑）。さすがだなという終わり方をしているので、最後まで目を離さずに見ていただけたらうれしいです！
▼小島健
――ロケに行った感想は？
僕にぴったりな神社でした。すごく楽しかったですし、運気も上がったのではないかと思います。心なしか肩が軽くなった気がしていて、邪気をはらう儀式が効いている気がします（笑）。
――スタジオ収録はいかがでしたか？
本当に楽しかったです！他の3人がどんなロケをやっていたかも初めて見ましたが、みんな面白かったです。見ていてタメになる情報もたくさんあります。あとは、Aぇ! groupがフジテレビとやらせていただくということを、より感じた回でした。フジテレビの本気度を感じて、濃い１時間になっていると思います。運試しゲームは視聴者の皆さんも見ていてハラハラすると思いますので、ぜひ見届けてください！
▼佐野晶哉
――ロケに行った感想は？
本当に楽しかったです。全部インパクトがあったのですが、何もかもが新鮮で新しい体験をすることができて面白かったです。こんなところにこんな場所があるんだと驚きました！
――スタジオ収録はいかがでしたか？
自分たちの冠番組で年末に1時間スペシャルをやるんだと思うと、感慨深かったです。全力で収録に挑みました。フジテレビって感じがして本当に楽しかったです！運試しゲームのためにあんなセットを組んでくれて、本当にうれしかったです。その期待に応えられるように頑張らないとなと思いました。あとは、正門良規が男気あるロケをしていてすごかったです。盛りだくさんな内容になっているので、ぜひ楽しみにしていてください！
