「バドミントン・全日本総合選手権」（２９日、京王アリーナＴＯＫＹＯ）

各種目の準決勝が行われ、混合ダブルスで五輪２大会連続銅メダルの渡辺勇大（Ｊ−ＰＯＷＥＲ）が、田口真彩（ＡＣＴ ＳＡＩＫＹＯ）とのペアで、霜上雄一（日立情報通信エンジニアリング）保原彩夏（ヨネックス）組に２−１で逆転勝ちし、初Ｖに王手をかけた。決勝は、今大会がペアデビュー戦の松山奈未（再春館製薬所）緑川大輝（ＮＴＴ東日本）組と対戦する。女子シングルス決勝には山口茜（再春館製薬所）と前回覇者の宮崎友花（ＡＣＴ ＳＡＩＫＹＯ）が駒を進めた。同ダブルスは志田千陽（再春館製薬所）五十嵐有紗（ＢＩＰＲＯＧＹ）組が勝ち上がった。

昨年９月にデビューした渡辺、田口組がペアとして初の日本一に王手をかけた。第２ゲームから相手の決め球を田口が拾い続ける粘りのプレーを見せ、逆転。「泥くさく最後までできたことがよかった」と白い歯をこぼした。決勝の相手はパリ五輪女子ダブルス銅メダルの松山と、緑川のペア。渡辺は「運動能力はトップクラスの２人」と警戒しつつ「挑戦者の気持ちで戦うだけ」と気を引き締めた。