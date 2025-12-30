¥Ï¥ó¡¦¥¬¥ó¤µ¤ó¡ÖÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤Ê¤¤¡×¤É¤ó¤ÊËÜ¡© ´Ú¹ñ¡¦ºÑ½£Åç¤ÎµÔ»¦¤òÂêºà¤Ë¿Í´Ö°¦¤òÌä¤¦¾®Àâ
¡¡¡ØÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤Ê¤¤¡Ù¡ÊÇò¿å¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î½÷Àºî²È¥Ï¥ó¡¦¥¬¥ó¤µ¤ó¤Î¾®Àâ¤Ç¤¹¡£1949Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Çµ¯¤¤¿¡ÖºÑ½£4¡¦3»ö·ï¡×¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤äÆÉ¤ß¤É¤³¤í¡¢ËÜ¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤Ê¤¤¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¡ØÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤Ê¤¤¡Ù¤Ï´Ú¹ñ¤Îºî²È¥Ï¥ó¡¦¥¬¥ó¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¤Ç¤¹¡£2021Ç¯9·î¤Ë´Ú¹ñ¤Ç½ÐÈÇ¤µ¤ì¡¢2024Ç¯3·î¤ËË®Ìõ¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Êª¸ì¤ÏËÁÆ¬¤«¤éÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¾®Àâ²È¥¥ç¥ó¥Ï¤Ï¡¢°Ì´¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢Èè¤ì¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Í©µ´¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤ò¹ËÅÏ¤ê¤¹¤ëÆü¡¹¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢Í§¿Í¤Î±ÇÁüºî²È¥¤¥ó¥½¥ó¤¬»Ø¤òÀÚÃÇ¤·¤¿¡£ÉÂ±¡¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¥¥ç¥ó¥Ï¤Ë¡¢Èà½÷¤Ï»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄ»¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢ºÑ½£Åç¤Î²È¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Èº©´ê¤¹¤ë¡£
¡¡ÂçÀã¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤½¤ÎÆü¡¢¥¥ç¥ó¥Ï¤Ï¥½¥¦¥ë¤òÈ¯¤Ä¡£ºÑ½£Åç¤Ç¸«¤¿¤Î¤Ï¡¢·ã¤·¤¤¿áÀã¤ÎÃæ¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¿¼¤¯¤Æ°Å¤¤Îò»Ë¤Î°Ç¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤Ê¤¤¡×½ñÉ¾¡¡°ú¤Îö¤«¤ì¤¿Åç¤Îµ²±¤«¤é¸÷¤¬
¡¡¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¤Î°ÂÅÄ¹À°ì¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹¥½ñ¹¥Æü¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Ä«Æü¿·Ê¹½ñÉ¾¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
àµÔ»¦¤ÎÅçá¤Ç¡¢Ì´¤È¤â¸½¼Â¤È¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤É÷·Ê¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¡£Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¥¤¥ó¥½¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö»Í¡¦»°»ö·ï¡×¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤¿¥¤¥ó¥½¥ó¤ÎÊì¿Æ¤¬¡¢µ²±¤Î»å¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£¾®¤µ¤Ê¿åÅ©¤¬Àã¤Î·ë¾½¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢»ö·ï¤ÎÎØ³Ô¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£¡ÖÀ¸¤¤¿È´¤±³Ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¡×¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Êì¿Æ¤ÎÄË¤ß¤Ï¡¢¿´¤ÈÂÎ¤ò¹ñ²È¸¢ÎÏ¤Ë°ú¤Îö¤«¤ì¤¿Åç¤ÎØÖÓ¡Ê¤É¤¦¤³¤¯¡Ë¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ë¤ï¤º¤«¤Ê¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤à¡£
¡¡ÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤Ê¤¤¡½¡½¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÀÅ¤«¤Ê·è°Õ¤Ï¡¢ÄË¤ß¤ËËþ¤Á¤¿»Ä¹ó¤Êµ²±¤ò¡¢ºÆÀ¸¤ÎÊª¸ì¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤Î¤À¡£¡ÖÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤Ê¤¤¡×½ñÉ¾¡¡°ú¤Îö¤«¤ì¤¿Åç¤Îµ²±¤«¤é¸÷¤¬
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÇßÅÄÄÕ²°½ñÅ¹¤Î²Ï½Ð¿¿Èþ¤µ¤ó¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ó¡¦¥¬¥ó¤Ï¡¢¤¢¤È¤¬¤¤Ç¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ÎËÜ¤¬¡¢µæ¶Ë¤Î°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾®Àâ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¡×¡£µæ¶Ë¤Î°¦¡£¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤È¡¢»à¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¢¤¤é¤á¤è¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤¢¤¤é¤á¤º¤Ë¤½¤Î¿Í¤òÃµ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î¿Í¤Î´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¶²¤í¤·¤¤½ÐÍè»ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤â¡¢³Î¤«¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î¿Í¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡£»×¤¤½Ð¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¡£
¡¡ºîÃæ¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬»ö¸Î¤Ç»Ø¤òÀÚÃÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ë¥¹çº¯¤Ë¿Ë¤òÆÍ¤»É¤¹¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡£½Ð·ì¤ÈÄË¤ß¤¬Â³¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿À·Ð¤¬»à¤Ë¡¢·Ò¤²¤¿»Ø¤¬Éå¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¿Ë¤ò»É¤·Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤òÃµ¤·Â³¤±¡¢¸ì¤êÂ³¤±¡¢»×¤¤½Ð¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¤Ã¤È¡¢Ìþ¤¨¤Ê¤¤½ý¤Ë¿Ë¤ò»É¤¹¤³¤È¤ËÅù¤·¤¤¡£·ì¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÄË¤ß¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¿Ë¤ò»É¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡¢Åù¤·¤¤¡£
¡¡ÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤ê¤â¡¢¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¤¢¤Ê¤¿¤òÁÛ¤¤Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡¢·è°Õ¤Î¸ÀÍÕ¤À¡£µæ¶Ë¤Î°¦¤ÏÄË¤ß¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¤â¤Ï¤ä¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤è¤¦¤È»à¤ó¤Ç¤¤¤è¤¦¤È¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¡£¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þ¥Ï¥ó¡¦¥¬¥ó¤µ¤ó¡¡º£¤«¤éÆÉ¤ß¤¿¤¤½ñÅ¹°÷¥ª¥¹¥¹¥á¤Î7ºý
¡¡¡ØÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤Ê¤¤¡Ù¤òËÝÌõ¤·¤¿ºØÆ£¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Ìõ¼Ô¤¢¤È¤¬¤¤Ç¡Ö¼«ÅÁÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤Î¶¯¤¤ºîÉÊ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¥ó¡¦¥¬¥ó¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½ºî¡Ø¾¯Ç¯¤¬Íè¤ë¡Ù¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«ÅÁÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤Î¶¯¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¥¥ç¥ó¥Ï¤Ï¥Ï¥ó¡¦¥¬¥óËÜ¿Í¤ò»×¤ï¤»¤ëºî²È¤Ç¤¢¤ê¡¢¸÷½£Ì±¼ç²½±¿Æ°¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¸Ãæ¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÅÔ»Ô¡×¡Ö£Ë¡×¤Ê¤É¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤¬¸÷½£¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀÇò¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð£²£°ÊÇ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë°Ì´¤Î¡Ö¤¢¤ÎÇ¯¤Î¤¢¤Î½Õ¡¢µÔ»¦¤ÎÌ¿Îá¤ò²¼¤·¤¿¼Ô¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¡¢Á´ÅÍßå¡Î¥Á¥ç¥ó¥É¥¥¥Õ¥¡¥ó¡Ï¸µÂçÅýÎÎ¡Ê»ö·ïÅö»þ¤Ï½¢Ç¤Á°¡Ë¤È¡¢£±£¹£¸£°Ç¯£µ·î¤Î¸÷½£¤Ç»ÔÌ±¥Ç¥âÂâ¤Ë²¼¤µ¤ì¤¿È¯Ë¤Ì¿Îá¤È¤ò»Ø¤¹¡£¤³¤Î¡ÖµÔ»¦¤ÎÌ¿Îá¤ò²¼¤·¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ï¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¸÷½£Ì±¼ç²½±¿Æ°¤ÎºÇ½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Å¤±¤¿¤¬¡¢Á´ÅÍßå¤Ï¤½¤ÎÀÕÇ¤¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯£²£°£²£±Ç¯¤Ë»àË´¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊÃæÎ¬¡Ë¸÷½£Ì±¼ç²½±¿Æ°¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¾¯Ç¯¤¬Íè¤ë¡Ù¤Ë¤â¡¢ºî²È¼«¿È¤ò»×¤ï¤»¤ë¼ç¿Í¸ø¤¬»ñÎÁ¤òÆÉ¤ß¹þ¤àÃÊ³¬¤Ç°Ì´¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦ÉÁ¼Ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î£²¤Ä¤Î¾®Àâ¤Î´Ö¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¡ØÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤Ê¤¤¡Ù¤Ï¡¢»Ä¹ó¤ÊÎò»Ë¤òµ²±¤¹¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤Ë°ìÊâÆ§¤ß¤³¤ó¤À´¶¤¬¤¢¤ë¡£¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þºî²È¥Ï¥ó¡¦¥¬¥ó¤Ë¤è¤ë¡Öµæ¶Ë¤Î°¦¤Î¾®Àâ¡×¡¡¡ØÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤Ê¤¤¡ÙÌõ¼Ô¤¢¤È¤¬¤¤è¤ê
Æ¤È²Ââ¤ÏËªµ¯¤·¤¿¥²¥ê¥é¤ÎÆ±Ä´¼Ô¤òÁÜ¤·½Ð¤·¤Æ¼Í»¦¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½»Ì±¤ò¹»Äí¤Ë½¸¤á¤¿¡á¥¢¥é¥ê¸¦µæ±¡ÊÔ¡ÖºÑ½£Ì±½°¹³Áè£±¡×¡Ê´Ú¹ñ¡¦¥½¥Ê¥à¼Ò´©¤«¤é¡Ë¡ÖºÑ½£4¡¦3»ö·ï¡×¤È¤Ï¡©
¡¡¡ÖÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤Ê¤¤¡×¤ÎÊª¸ì¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¡ÖºÑ½£4¡¦3»ö·ï¡×¤Ï¡¢Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀïÄ¾¸å¤Î´Ú¹ñ¤Ç¿ôËü¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ëµÔ»¦»ö·ï¤Ç¤¹¡£
¡¡¿¢Ì±ÃÏ²òÊü¤µ¤ì¤¿Ä«Á¯¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÊÆ¥½¤¬ÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿£±£¹£´£¸Ç¯£´·î£³Æü¸áÁ°£²»þ¡£´ÁÙ¼»³¤Çº¸ÍãÀªÎÏ¡¢ÆîÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞ¡ÊÆîÏ«ÅÞ¡Ë¤ÎÅÞ°÷¤é¤¬¡¢ÊÆ·³À¯¤¬¿Ê¤á¤ëÆîÄ«Á¯¤À¤±¤ÎÁíÁªµó¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤ÆÉðÁõËªµ¯¤·¡¢·Ù»¡¤Ê¤É¤ò½±·â¤·¤¿¡£ÄÃ°µ¤Î¤¿¤áËÜÅÚ¤«¤é·Ù»¡¤ä±¦ÍãÃÄÂÎ¤¬ÁýÇÉ¤µ¤ì¡¢ÂÐÎ©¤Ï·ã²½¡£Ìµ´Ø·¸¤Î½»Ì±¤é¤¬·³¤ä·Ù»¡¤ËÊá¤é¤¨¤é¤ì¡¢¸·¤·¤¤¹éÌä¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢½è·º¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¤Þ¤È¤á¤¿Êó¹ð½ñ¤Ï¡¢µ¾À·¼Ô¿ô¤ò£²Ëü£µÀé¡Á£³Ëü¿Í¤È¿äÄê¡£ÊÆ·³À¯¤äÅö»þ¤ÎÍû¾µÈÕ¡Ê¥¤¥¹¥ó¥Þ¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤ÎÀÕÇ¤¤òÇ§¤á¤¿¡£Ìó£³Àé¿Í¤¬ÆüËÜ¤ËÆ¨¤²¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢¼ÂÁê¤ÏÄ¹¤é¤¯¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶âÂçÃæ¡Ê¥¥à¥Ç¥¸¥å¥ó¡ËÀ¯¸¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤ÈÀ¯ÉÜ¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÆ°¤»Ï¤á¡¢£¹£¹Ç¯¤Ë¡ÖºÑ½££´¡¦£³»ö·ï¿¿ÁêµêÌÀµÚ¤Óµ¾À·¼ÔÌ¾ÍÀ²óÉü¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÊÌË¡¡×¤¬À®Î©¡££°£³Ç¯¤Ë¤ÏâºÉðîë¡Ê¥Î¥à¥Ò¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö²áµî¤Î¹ñ²È¸¢ÎÏ¤Î²á¤Á¤ËÂÐ¤·¡¢ÂçÅýÎÎ¤È¤·¤Æ°äÂ²¤ÈÅçÌ±¤Ë¿´¤«¤é¤ª¤ï¤Ó¤¹¤ë¡×¤È½é¤á¤Æ¸ø¼°¼Õºá¤·¤¿¡£Ä«Æü¿·Ê¹2008Ç¯4·î5ÆüÉÕÄ«´©¡ÖÉõ°õ²ò¤¯¡¢Ì±Â²¤ÎÈá·à¡¡´Ú¹ñ¡ÖºÑ½££´¡¦£³»ö·ï¡×¤«¤é£¶£°Ç¯¡×
¥Ï¥ó¡¦¥¬¥ó¤µ¤ó=2024Ç¯4·î30Æü¡¢¥Á¥§¡¦¥¹¥ó¥É»á»£±Æ¥Ï¥ó¡¦¥¬¥ó¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡ÖÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤Ê¤¤¡×
¡¡2024Ç¯10·î¡¢¥Ï¥ó¡¦¥¬¥ó¤µ¤ó¤Ï¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þ¤ò¥¢¥¸¥¢¤Î½÷Àºî²È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ï¼ø¾Þ¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖºîÉÊ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤ä¡¢ÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤°ìÏ¢¤ÎÇû¤ê¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¿Í´Ö¤ÎÌ¿¤Î¤â¤í¤µ¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÈà½÷¤ÏÆùÂÎ¤ÈÀº¿À¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢À¸¤±¤ë¼Ô¤È»à¼Ô¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÆÈÆÃ¤Î°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»íÅª¤«¤Ä¼Â¸³Åª¤ÊÊ¸ÂÎ¤Ç¡¢¸½Âå¤Î»¶Ê¸¤Ë¤ª¤±¤ë³×¿·¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ó¡¦¥¬¥ó¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯12·î7Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¤Ç¼õ¾ÞµÇ°±é¹Ö±é¤ËÎ×¤ß¡¢¡ØÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤Ê¤¤¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾®Àâ¤ÏÁ´Éô¤Ç»°Éô¤«¤éÀ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âè°ìÉô¤ÎÎ¹Äø¤Ï¡¢ÏÃ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¥ç¥ó¥Ï¤¬¥½¥¦¥ë¤«¤éºÑ½£Åç¤ÎÃæ»³´Ö¤Ë¤¢¤ë¥¤¥ó¥½¥ó¤Î²È¤Þ¤Ç¡¢°ì±©¤ÎÄ»¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë¹ëÀã¤ò¤«¤Ê¬¤±¤Æ¿Ê¤à²£¤ÎÆ»¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÂèÆóÉô¤ÏÈà½÷¤È¥¤¥ó¥½¥ó¤¬°ì½ï¤Ë¿Í´Ö¤ÎÌë¤ÎÄì¤Ø¤È¡½¡½1948Ç¯¤ÎÅß¤ÎºÑ½£Åç¤Çµ¯¤¤¿Ì±´Ö¿ÍµÔ»¦¤Î»þ´Ö¤Ø¤È¡½¡½¿¼³¤¤ÎÄì¤Ø²¼¤ê¤Æ¤¤¤¯½Ä¤ÎÆ»¤Ç¤¢¤ë¡£ºÇ¸å¤ÎÂè»°Éô¤ÇÆó¿Í¤Ï¤½¤Î³¤¤ÎÄì¤Ç¤í¤¦¤½¤¯¤Ë²Ð¤òÅô¤¹¡£
¡¡¿ÆÍ§¤É¤¦¤·¤Ç¤¢¤ë¥¥ç¥ó¥Ï¤È¥¤¥ó¥½¥ó¤¬¤í¤¦¤½¤¯¤ò¼êÅÏ¤·¤Æ¤Ï¼õ¤±¼è¤ë¤è¤¦¤Ê¤ä¤êÊý¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾®Àâ¤À¤¬¡¢Èà¤é¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¿¿¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¥¤¥ó¥½¥ó¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ëÀµ¿´¡Ê¥¸¥ç¥ó¥·¥à¡Ë¤À¡£µÔ»¦¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤¿¸å¡¢°¦¤¹¤ë¿Í¤Î¹ü¤Î¤Ò¤È¤«¤±¤é¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¸«¤Ä¤±¤ÆÄ¤¤¦¤¿¤á¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¡¢°¥Åé¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¿Í¡£¶ìÄË¤òÊú¤¤¤ÆËºµÑ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¿Í¡£ÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤Ê¤¤¿Í¡£°ìÀ¸¤òÄÌ¤·¤Æ¶ìÄË¤È°¦¤¬Æ±¤¸Ì©ÅÙ¤È²¹ÅÙ¤ÇÊ¨¤ÊÖ¤ê¤Ä¤Å¤±¤¿Èà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤ÏÌä¤¦¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç°¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¸Â³¦¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤É¤ì¤À¤±°¦¤·¤¿¤é»ä¤¿¤Á¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¿Í´Ö¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¥Ï¥ó¡¦¥¬¥ó¡¡¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þ¼õ¾ÞµÇ°¹Ö±é¡Ö¸÷¤È»å¡×