¶½¹ñ¡¡Èá´ê¤ÎÁ´¹ñ½éÀ±¡ª°û¼òÌäÂê¾è¤ê±Û¤¨ÁÏÉô£¶£±Ç¯ÌÜ¡¡Á°¸þ¤¡õ´¶¼Õ¤Î¿´¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À¡¡£Æ£×°ÂÅÄ£²È¯¡Ö³Ú¤·¤á¤Æ¾¡¤Æ¤¿¡×
¡¡¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡¦£±²óÀï¡¢¶½¹ñ£²¡Ý£°ÄëµþÂç²Ä»ù¡×¡Ê£²£¹Æü¡¢£Õ£ö£á£î£ã£å¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡£±£µ»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£¶Âç²ñ¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ½Ð¾ì¤Î¶½¹ñ¡ÊÂçºå¡Ë¤¬ÄëµþÂç²Ä»ù¡Ê´ôÉì¡Ë¤ò£²¡Ý£°¤ÇÂà¤±¤ÆÂç²ñ½é¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£À»ÏÂ³Ø±à¡ÊµÜ¾ë¡Ë¤ÏÆáÇÆÀ¾¡Ê²Æì¡Ë¤ò£³¡Ý£°¤Ç²¼¤·¤¿¡£ÆàÎÉ°é±Ñ¡ÊÆàÎÉ¡Ë¤ÏÌðÈÄÃæ±û¡ÊÆÊÌÚ¡Ë¤È¤Î£Ð£ËÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤Ç½àÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿ÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë¤ÏËÌ³¤¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤Ë£·¡Ý£±¤Ç¡¢¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤Ï¿·ÅÄ¡Ê°¦É²¡Ë¤Ë£·¡Ý£°¤ÇÂç¾¡¡£Í¥¾¡£´ÅÙ¤ÎÀÄ¿¹»³ÅÄ¡ÊÀÄ¿¹¡Ë¡¢¿å¸ý¡Ê¼¢²ì¡Ë¡¢¹Åç³§¼Â¡Ê¹Åç¡Ë¤Ê¤É¤â¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡±À°ì¤Ä¤Ê¤¤ÀÄ¶õ¤Î¤â¤È¡¢»¨Ç°¤ò¿¶¤êÊ§¤¤¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£Âç²ñÁ°¤Ë°ìÉôÉô°÷¤Ë¤è¤ë°û¼òÌäÂê¤ÇÍÉ¤ì¤¿Ãæ¡¢ÁÏÉô£¶£±Ç¯ÌÜ¤Ç¤Ä¤«¤ó¤ÀÈá´ê¤ÎÁ´¹ñ½é¾¡Íø¡£Ï»¼ÖÂóÌé´ÆÆÄ¡Ê£´£±¡Ë¤Ï¡ÖÎò»Ë¤òºî¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÁª¼ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ö¤ì¤º¤ËÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£±·î£±Æü¤ÎÂçºåÉÜÍ½Áª¤ÇÍ¥¾¡¸å¡¢´ôÏ©¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£Æ±¹»¤Ë¤è¤ë¤È°ìÉôÉô°÷¤¬Æ±£²ÆüÌë¤Ë°û¿©Å¹¤Ç°û¼ò¤·¡¢£³ÆüÌ¤ÌÀ¤ËÂçºåÉÜÆâ¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¡£ÉôÆâ¤Ç¤ÎÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¤Û¤«¤ËÌäÂê¹Ô°Ù¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é°û¼ò¤òÇ§¤á¤¿Éô°÷¤ò½ü¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Î½Ð¾ì¤òÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¬¡¢À¤´Ö¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¤³¤ÎÆü¡ÖÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È²þ¤á¤Æ¼Õºá¡£Æñ¶É¤«¤é¤ÎºÆ½ÐÈ¯Á°¡¢Áª¼ê¤Ø¶¯Ä´¤·¤¿¤Î¤ÏÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤È³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤é¤Ø¤Î´¶¼Õ¡£¡Ö¹¥¤¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤¤Å¤¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°Ìë¤Ë¤Ï¼ç¾¤Î£Ç£Ë´äÀ¥ñ¥¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡Ö´¶¼Õ¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¾¡¤È¤¦¡×¤ÈÈ¯¿®¡£°ìÂÎ´¶¤ò¹â¤á¤¿¡£¸åÈ¾£±£·Ê¬¤Ë¤³¤Ü¤ìµå¤òµÍ¤á¤ÆÀèÀ©¤·¡¢Æ±£²£³Ê¬¤Ë±¦Â¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê¿¶¤êÈ´¤¤¤Æ£²ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿£Æ£×°ÂÅÄ¸÷æÆ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï¡Öº£Æü³Ú¤·¤á¤Æ¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡££²²óÀï°Ê¹ß¤â¡¢Âç»ö¤Ê¿®Ç°¤òËº¤ì¤º¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¡£
¡¡¢¡¶½¹ñ¡¡£±£¹£²£¶Ç¯ÁÏÎ©¤Î»äÎ©ÃË»Ò¹»¡£À¸ÅÌ¿ô¤ÏÌó£²£µ£°£°¿Í¡£¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ï£±£¹£¶£´Ç¯ÁÏÉô¤Ç¡¢Éô°÷¿ô¤Ïº£Âç²ñ½Ð¾ì¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î£²£·£´¿Í¡£Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¤Ï£²£°£±£¹Ç¯ÅÙ¤Ë½é½Ð¾ì¤·¡¢¾»Ê¿¹â¡Êºë¶Ì¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤Æ½éÀïÇÔÂà¡£Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤Ç¤âÌ¤¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡£Â´¶ÈÀ¸¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½£Í£ÆÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¡¢£Ä£ÆÀ¥¸ÅÊâÌ´¡Ê¥ë¥¢¡¼¥Ö¥ë¡Ë¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î°æ²¬°ìæÆ¡Ê»ÖÀ®¡Ë¤é¤¬¤¤¤ë¡£½êºßÃÏ¤ÏÂçºå»ÔÅ·²¦»û¶è»ûÅÄÄ®¡£