阪神選手を対象としたSNSとの連動企画「ファンが選ぶ年間MVP大賞」の投票をX（旧ツイッター）上で行い、佐藤輝明内野手（26）が総投票数1480票のうち、過半数の830票を集めて1位に輝いた。ノミネートはスポニチが独断で選出した3選手を加えた計4選手。40本塁打、102打点の今季リーグ2冠に加え、シーズンMVP、ベストナイン、ゴールデングラブ賞獲得と攻守で魅せた圧倒的なパフォーマンスが、ファンからの称賛を集めた。（取材・構成＝遠藤 礼、八木 勇磨、石崎 祥平、山手 あかり、松本 航亮）

全く異論のない、選出だろう。今季、40本塁打、102打点をマークし、2年ぶりのリーグ独走Vをけん引した佐藤輝が、虎党の心をわしづかみにした。

「何十年も応援してて初めてのホームラン王やからです。入団時のファンの未来予想図を実現してくれてありがとうございます」

大野さんが言うように、虎の大砲は圧倒的なパフォーマンスで、ファンを魅了した。入団5年目の今季は前年の16本塁打、70打点から大きくジャンプアップ。「40本塁打＆100打点」は、球団生え抜き選手では49年藤村富美男、85年掛布雅之に続く偉業となった。加えて勝負強さも光った。「森下さんもおっしゃっていますが、ホームランはロマンがある。ファンの歓声、盛り上がり、チームを鼓舞する姿、凄かったです。チームバッティングに徹したからこそのホームラン王だと」とは、みぞかずさん。森下と並び、両リーグトップの勝利打点20。フォア・ザ・チームの精神も、過半数という得票数につながった。

「今年の阪神を支えたのはサトテル。打撃はもちろんだけど、守備が良くなっていたのが良かった」

岡ちゃん＠阪神日本一さんが着目したように、前年まで課題とした守備でも飛躍的な成長を示した。今季111試合で三塁守備に就き、守備率・977、6失策。「三塁100試合以上出場選手」では92年オマリー、18、20年大山に並ぶ球団史上最少タイ失策という安定感を誇った。今春キャンプで「打球へ入る姿勢」の改善に取り組んだ日々が結実。昨季23失策のうち13個を占めていた送球ミスが激減したことが、ベストナイン、ゴールデングラブ賞獲得につながった。加えて、守備で生まれた好循環のリズムは、打撃成績向上の追い風にもなった。

「シーズン通して、走攻守全てにおいて浮き沈みなく勝ちに貢献してくれました。岡田前監督からもやっと本領発揮してくれたとのコメント。来シーズン以降の怪物化に期待も込めて。頼むぞテルーーーーー！」とsatomoe678さん。2リーグ制以降では球団初となる連覇がかかる来季。虎の背番号8が、攻守で新たな歴史を刻む。（ポスト内容は原文ママ）

≪佐藤輝 記録メモ≫

▽12球団最速本塁打 開幕戦の3月28日広島戦で初回1死一塁から1号2ラン。自身初の開幕戦アーチは12球団最速弾となった。

▽キャリアハイの25本塁打 7月19日巨人戦で延長11回に決勝2ラン。自己最多を更新する25本塁打に到達。

▽12球団最速30本塁打 8月8日ヤクルト戦で30号ソロを放ち、両リーグ最速の30本塁打到達。阪神の日本選手では82年の掛布雅之以来43年ぶり。

▽40本塁打＆100打点＆勝利打点20 シーズン最終戦の10月2日ヤクルト戦、初回の犠飛で100打点に到達し、5回には2ランで40本塁打も達成。40本塁打と100打点両方の達成は、生え抜きでは49年藤村富美男、85年掛布雅之に次いで3人目の快挙。また初回の先制犠飛はシーズン20度目の勝利打点となり、森下と並んで両リーグ最多となった。

▽日本シリーズ5戦連続打点 10月30日、ソフトバンクとの日本シリーズ第5戦で5回に中前適時打。ソフトバンクとの日本シリーズで初戦から5試合連続打点をマーク。24年桑原（D＝当時）に並ぶシリーズ記録を達成した。