ÃæÈªÀ¶»á¡Ö»ä¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï»à¤ó¤Ç¤Ê¤ó¤«¤¤¤Ê¤¤¡×»þÂåÃÛ¤¤¤¿²¸»Õ¤Ë¥ì¥¯¥¤¥¨¥à
¡¡¡Ö¾¼ÏÂ100Ç¯¡×¤ËÅö¤¿¤ëº£Ç¯¡¢»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤ÎµðÀ±¤¿¤Á¤¬Å·¹ñ¤ØÎ¹Î©¤Ã¤¿¡£µð¿Í¤Î4ÈÖÂÇ¼Ô¡¢´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Ï6·î3Æü¤ËÇÙ±ê¤Î¤¿¤á89ºÐ¤ÇÂ¾³¦¡£¶µ¤¨»Ò¤ÎÃæÈªÀ¶»á¡Ê71¡á¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬²þ¤á¤Æ»×¤¤½Ð¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¹ðÊÌ¼°¤ÇÄ¤¼¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤Ç¤Ï²Ö¤ò¤µ¤µ¤²¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À¤ªÊè»²¤ê¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£
¡¡¥Æ¥Î¡¼¥ë²Î¼ê¤Î½©Àî²í»Ë¤µ¤ó¤¬²Î¤¦¡ÖÀé¤ÎÉ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤Ï¤³¤¦»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¢ö»ä¤Î¤ªÊè¤ÎÁ°¤Çµã¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ç¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ðµã¤¯¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡£¤â¤¦µã¤¤¹¤®¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¤¤¤¤¤è¡£»ä¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï»à¤ó¤Ç¤Ê¤ó¤«¤¤¤Ê¤¤¤·¤Í¡£º£¤Ç¤âÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡£¶¯¤¤¸÷¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤ÇÛ¤ê¡¢ÌÜÇÛ¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤Î¿Í¡£Å·¤«¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£
¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ»Ï¤á¤¿Ìîµå¡£Æ´¤ì¤Î¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢º£Æü¤Î¼«Ê¬¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Î¿ÍÀ¸¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸»Õ¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Ð¤Ë¤¤¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹¬¤»¤Ë»×¤¦¡£
¡¡´îÅÜ°¥³Ú¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ¡¢¾ï¤ËÁ´ÎÏ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤¬Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¸¶ÅÀ¡£¤³¤³¤¾¤Î¾ìÌÌ¤Ç´üÂÔÄÌ¤êÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¾¡Éé¶¯¤µ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤¹¤¯¤é¤¤¶¯¿¶¤·¤Æ»°¿¶¤·¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡£°ìÎÝ¤ØÁ÷µå¤·¤¿¸å¤Ë±¦¼ê¤ò¥Ò¥é¥Ò¥é¤µ¤»¤ë»°ÎÝ¼éÈ÷¤â¤½¤¦¡£°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤Ë°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¹¤é¤â¡ÖÄ¹Åè¤À¤±¤ÏÊÌ¡×¤ÈÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤¿¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡£»ä¤¬DeNA¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡ÖÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¤Ìîµå¤ò¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤ª¤«¤²¤ÇÃæÈªÀ¶¤Î¿§¤¬½Ð¤»¤¿¤È»×¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â2025Ç¯¤Ï²¿¤È¤¤¤¦Ç¯¤À¤í¤¦¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î³øËÜË®ÌÐ¤µ¤ó¡¢¥´¥ë¥Õ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤µ¤ó¤â¡Ä¡£ÆüËÜ¤Î¿Íµ¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡Ö¥Ó¥Ã¥°3¡×¡£¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¤Ç¤â·¹¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Å·¹ñ¤ÇºÂÃÌ²ñ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡£¡Ê¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë